‘Kraliçe Lear’ ilk kez

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bugün sona erecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde 27 Eylül Cuma günü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistlerinden dört filmin festival galaları yarıştı. Cemil Ağacıkoğlu katılımıyla yapılan Altın Koza Kısa Film Atölyesi ve panelle devam eden festivalin beşinci gününde, Nebil Özgentürk moderatörlüğünde, Aydın Ilgaz, Gül Sunal, Ezo Sunal ve Güner Özkul’un katıldığı Hababam Sınıfı 60 Yaşında söyleşisi yapıldı.

‘KAPI’ GALASI

Nihat Durak’ın yönettiği, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışan “Kapı” filminin festival kapsamındaki galası yapıldı. Galaya, filmin oyuncularından Vahide Perçin, filmin yapımcıları Önder Köse, Filiz Üstün Durak ve filmin müziğini yapan Güldiyar Tanrıdağlı katıldı.

Pelin Esmer’in yönettiği “Kraliçe Lear” filminin Türkiye prömiyeri ve festival galası; yönetmen Esmer, filmin yapımcısı Dilde Mahalli, Arslanköylü tiyatrocu kadınları ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Fatma Fatih, Ümmü Kurt, Zeynep Fatih, Behiye Yanık, Cennet Güneş ve Hüseyin Arslanköylü’nün rol aldığı “Kraliçe Lear”, Shakespeare’in Kral Lear oyunuyla Mersin’in dağ köylerinde otuz günlük bir turneye çıkan Arslanköylü tiyatrocu kadınların umut dolu hikâyesini konu alıyor.

‘HABABAM SINIFI' SÖYLEŞİSİ

Barış Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Aden” filminin festival galası; yönetmen Atay, filmin oyuncularından Caner Erdem, Cemalettin Çekmece ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin beşinci gününde gerçekleşen Hababam Sınıfı 60 Yaşında söyleşisi; Nebil Özgentürk moderatörlüğünde ve Aydın Ilgaz, Gül Sunal, Güner Özkul’un katılımlarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Türk sinemasının güldürü anlayışı açısından bir dönüm noktası olan, Ertem Eğilmez’in, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı romanından aynı adla uyarladığı filmin anlatıldığı söyleşide, sinemada telif haklarıyla ilgili yaşanan sorunlar da konuşuldu.

Aynı gün festival kapsamında, Aytaç Arman ve Cengiz Sezici anısına, Menderes Samancılar’ın katılımıyla olan “Fatma Gül’ün Suçu Ne” filminin gösterimine; Nur Sürer, Rıza Akın, Nebil Özgentürk, Levent Özdilek, Volkan Severcan ve Demir Karahan katıldı. Ayrıca, film ekibinin katılımıyla “Adana’nın Tadı” filmi de festival izleyicisiyle buluştu.