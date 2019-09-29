Altın Koza Film Festivali ödül törenine Serra Yılmaz'ın sözleri damgasını vurdu: ‘Kadın karakter eksik’

Bu yılki Ulusal Yarışma’nın tartışmasız kazananı En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni (Federico Cesca) ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerini alan “Nuh Tepesi” adlı film oldu. Filmin yönetmeni Cenk Ertürk başta Ali Atay olmak üzere tüm oyuncularına ve filme destek verenlere teşekkür etti ve daha önce Tribeca Film Festivali’nde ödül alırken söylediği sözleri bir kez de Adana’da Türkçe olarak tekrar etti: “Ben zor zamanlarda ayakta durmayı annemden, kırılganlığı ise babamdan öğrendim.”

Törende öne çıkan bir diğer yapım Kıvanç Sezer imzalı “Küçük Şeyler” adlı filmdi. Sezer’in yazdığı senaryo En İyi Senaryo Ödülü’nü alırken, filmin oyuncularından Alican Yücesoy En İyi Erkek Oyuncu, Başak Özcan ise Umut Veren Kadın Oyuncu ödüllerini aldılar. Pelin Esmer’in son filmi “Kraliçe Lear” gecede üç ödül alan bir diğer yapımdı. Yılmaz Güney Ödülü’nü alan film ayrıca Cüneyt Cebenoayan adına verilen SİYAD En İyi Film Ödülü ile En İyi Müzik Ödülü’nü (Barış Diri) aldı. Yılmaz Güney Ödülü’nü takdim etmek üzere sahneye gelen Jüri Başkanı Serra Yılmaz, “Sinemacılarımıza serzenişte bulunmak istiyorum. Filmlerde kadın karakteri eksik. Eşitlik hikâyelere de yansımalı, ha gayret” sözleriyle büyük alkış aldı. Barış Atay’ın ikinci uzun metrajlı filmi “Aden” de birden fazla ödül alan yapımlardandı. Filmin başrol oyuncularından Funda Eryiğit En İyi Kadıncı Oyuncu Ödülü’ne layık bulundu.

Film ayrıca En İyi Sanat Yönetmeni (Devrim Öner Ünal) ödülünü de aldı. Adana İzleyici Ödülü ise Nihat Durak’ın yönettiği “Kapı” adlı filme gitti. Füsun Demirel “Görülmüştür” ile Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık bulundu. Almanya’da bulunduğu için törene katılamayan Demirel’in sahneden okunan mesajında şu ifadeler yer alıyordu: “39 yıldır oyunculuk yapıyorum, ustalarımdan el aldım, düşünce aldım. Ve canım ülkemde onların ışığında üretmeye çabalarken, hayır diyorum, delirmeyeceğim. Biz buradayız, ilk mağara resmi duvara çizildiğinden, Sümerce ilk dize tablete yazıldığından beri on bin yıldır buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz, susmuyoruz, özgür düşüncemizle sanat üretmeye devam edeceğiz. Aşkola yürekli sanat emekçilerine, aşkola.”

“Görülmüştür” ayrıca En İyi Kurgu (Ali Aga) ödülüne de layık bulundu. Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise “Uzun Zaman Önce” adlı filmle Serdar Orçin’in olurken, Umut Veren Erkek Oyuncu ödülü “Kronoloji” filmiyle Beran Sosyal’ın oldu

ONUR ÖDÜLLERİ LİVANELİ VE OLCAY'A

Gecede Çukurovalı çok yönlü sanat adamı Zülfü Livaneli’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü; Zuhal Olcay’a ise Onur Ödülü takdim edildi. Livaneli, “Adana gibi bir şehri yiğit duruşuyla kazanan Zeydan Karalar kardeşim zaten bana büyük bir ödül vermişti. Ve demişti ki, bizim karalarımız onların aklarından iyidir” sözleriyle alkış alırken, Zuhal Olcay da duygularını şu sözlerle ifade etti: “İnsan hangi işi yaparsa yapsın eğer kendi karanlık tarafına yeniliyor, başkalarının ve kendinin onurunu çiğniyorsa, başarıdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü onur insan hayatından uzundur”.