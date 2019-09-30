7’den 70’e Tarkan coşkusu



Tarkan’ın 20 Eylül’de başladığı Harbiye Açıkhava konserleri, önceki gün 7. konserle birlikte son buldu. Geçen yıl çocuğunun doğumu nedeniyle konserlerine ara vermişti “megastar”. Dönüşü de her yıl olduğu gibi yine muhteşem oldu. Tümü merdiven boşluklarına kadar dolu 7 gün boyunca Tarkan, on binlerce hayranını evlerine tatmin olmuş bir şekilde gönderdi. “Tarkan Zamanı” başlıklı konser maratonunda megastarı dinlemeye gelenler arasında onlarca ünlü ismin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve aileleri de vardı. Atlantis Yapım’ın organize ettiği Tarkan konserleri ilk olarak 6 gün olarak açıklandı, yoğun ilgi üzerine bir gün daha eklendi. Son günkü manzaraya bakıldığında ne kadar konser eklense o kadar kapalı gişe geçecek izlenimi vardı. Ne Tarkan enerjisinden bir şey kaybetti, ne de hayranları ona doydu.

İKLİM KRİZİ MESAJI

Heyecan içinde yerlerini alan izleyiciler Tarkan’ın geçmişten günümüze kliplerinden görüntülerinin yer aldığı kısa bir açılış videosuyla konsere ısındı. Sonra perde açıldı ve Tarkan özel pozuyla dumanların arasından belirdi. “Yolla” şarkısıyla başlayan coşku hiç azalmadı. Aralara sıkıştırılan bazı “slow” parçalar adeta seyirci biraz soluklansın diyeydi. Verilen aranın ardından seyirciler yine bir video gösterimiyle ikinci bölüme hazırlandı. Ancak bu kez video, doğaya verdiği destek artık herkes tarafından bilinen Tarkan’ın sesindendi ve iklim krizine yönelikti. İzleyiciler videoda plastik atıklarıyla kirletilen denizleri, fabrikaların o yoğun dumanını gördü. Tarkan da “Uyan” şarkısının şu sözlerini okuyordu bir yandan: “Yerimiz yurdumuz toprağımız yok oluyor ebediyen. Evimiz, yuvamız, biricik ocağımız gidiyor elden. Uyan! Uyan! Uyan! Uyan! Koy elini kalbine geç olmadan. Bu yolun sonu yokuştur deme, dağları aşarız eğer inanırsan.” İkinci bölüm bir hayli hareketli başladı. Öyle ki, “Kuzu Kuzu”yu ayakta dans ederek dinledikten sonra yerlerine oturmaya kalkanları “Hiç oturmaya niyetlenmeyin” diyerek uyardı ve “Şımarık”, “Hüp” gibi hareketli şarkılarını söylemeye ve klasikleşen dans figürlerini sergilemeye devam etti. Bu bölümün yarısına ulaşıldığında ise yine bir soluklanma zamanı geldi. Bu kez Tarkan da oturarak, akustik gitar eşliğinde “Yandım”, “Unutmamalı”, “Ay” gibi birkaç şarkı seslendirdi. Bu süre zarfında toplanan enerji, konser bitene kadar insanların yerlerine bir daha oturmamasını sağladı. “Megastar” konserini başladığı gibi “Yolla” şarkısıyla ve seyircilere yolladığı öpücükleriyle sonlandırdı. Tarkan’ın gitaristleri Can Şengün ve Alp Ersönmez ile diğer müzisyen ekibin coşku dolu konser maratonundaki emeklerinin hakkını verelim. Son günkü konseri izlemeye gelenler arasında efsane sanatçı Emel Sayın da vardı. Velhasıl, Tarkan’ın bu coşkulu konserleri insanı düşünmeye sevk ediyor... Tarkan’ın 90’lardaki zamanın ötesinden gelen şarkıları ve cüretkâr klipleri hâlâ hafızalarda. İnsanın aklına 21. yüzyılda özgürlükleri gün geçtikçe kısıtlayan muhafazakâr bir siyasal iklimde yaşamasaydık, acaba Tarkan o vizyonuyla neler ortaya koymuştu sorusu geliyor. Acaba, sırf istendiği gibi davranmadığı için ona mesafeli olmayan, onu baştacı eden bir siyasi iklimde Tarkan neler başarıyor olurdu? Bunu maalesef bilemeyecek olsak da, her yıl “Tarkan Zamanları”nın 7’den 70’e iple çekileceğini, konserlerde insanların “Tarkaaan” diye bağıracağını öngörebiliyoruz.