Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin'e



Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul, Asuman Kafaoğlu Büke başkanlığında toplandı.

Seçici Kurul, bu yıl 12'nci kez düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün, "Sevgili Arsız Ölüm", "Aşk İşaretleri", "Sürüklenme", "Unutma Bahçesi" ve "Buzdan Kılıçlar" gibi birçok esere imza atan Latife Tekin'e verilmesini kararlaştırdı.

KARİYERİ ÖDÜL GETİRDİ

Ödülün gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"29 Eylül 2019 Pazar günü toplanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin’e, toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir."

Tekin'e ödülü, 21 Ekim'de gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.