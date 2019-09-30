15 yıl istenen ödüllü yönetmen Kazım Öz, Gezi’den yargılanıyor: Filmlerime kesilmek istenen bir ceza...



Film çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği ve Ankara, İstanbul, Milano dahil pek çok uluslararası film festivalinde 42 ödül alan 45 yaşındaki yönetmen Kazım Öz’ün, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla bugün yargılanmasına başlanacak. İlk duruşması görülecek Öz, 20 kesintisiz bir şekilde sinema yapan bir yönetmen olarak “örgüt üyeliği” ile suçlanmanın aslında çektiği filmlere kesilmek istenen bir ceza olduğunu söyledi. Öz, “Hayatımı sinemaya adamış biriyim. Uzun bir süredir yeni filmin senaryosu üzerinde çalışıyordum. Ama senaryo yazmaya ara verip savunma yazmaya başladım” diye konuştu.

'KAÇMIYORUM!'

Öz, önceki gün Almanya’da bir film festivalinde filminin gösteriminden ayrılarak, dava için geri geldiğini anımsatarak “Kaçmıyorum. Çünkü yanlış bir şey yaptığımı, suç işlediğimi düşünmüyorum. Ülkemizin bir an önce normalleşmesini umuyorum. Barış ortamının oluşacağına dair umudumu koruyorum. Sinema yapmayı özgür ve demokratik bir ülkede yapmak isterdim. Öyle bir ülkede olmasak da sinema yapmaya her koşulda devam edeceğim” değerlendirmesinde bulundu.