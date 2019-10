Şilili sanatçı María Paz Bascuñan solo sergisi ‘Syncretic’ ile KRANK Art Gallery’de

Çalışmalarının, hem Türkiye’de hem de Şili’de var olan, atadan kalma bir tekstil geleneğiyle bağlantılı olduğunu vurgulayan sanatçı, “Sergilenen eserler söz konusu olduğunda bu durum bir sınırlama oluşturmuyor, aksine her bir kumaşın sahip olduğu, her biri aynı anda hem tekil hem de kolektif olan ve bir kumaşı meydana getirmek üzere birbiriyle iç içe geçen her bir ipliğin içinde yer aldığı hisler evrenini zenginleştiriyor” diyor.