Şilili sanatçı María Paz Bascuñan solo sergisi ‘Syncretic’ ile KRANK Art Gallery’de

Şilili sanatçı María Paz Bascuñan, bellekte yaşayıp metropollerde biten pusulasız bir yolculuğun güncesi olarak okunabilecek sergisi “Syncretic” ile izleyeni gündelik hayatın gerilimleriyle dolu bir sınır bölgesine davet ediyor. Sergi, 9 Kasım’a kadar Le Méridien İstanbul Etiler’de yer alan KRANK Art Gallery’de görülebilecek. “Syncretic” sergisi ile farklı dokuda ve yapıdaki kumaşların birlikte kullanılması ve örülmesinden oluşan tuvalleriyle izleyicinin karşısına çıkan Bascuñan, kullandığı materyal ve tekniği ile alışılmışın dışında...

Pamuk ve ipek...

n Bize serginin oluşum sürecinden bahsedebilir misiniz?

Sergiyi gerçekleştireceğim ülkeyle bağlantılı bir hikâye çatısı altında bir sergi yapma olanağı ilgimi çekti. Yüzyıllar boyu, Türk kumaşları benzersiz tasarımlarıyla, dokunma şekilleri ve kaliteleriyle öne çıkmıştır. Bu kumaşların başlıca malzemeleri olan pamuk ve ipek, benim de yakın dönem çalışmalarımda kullandığım hammaddelerdir. Bu eski Osmanlı kenti, Avrupa ve Asya kültürleri arasındaki sanatsal diyalog açısından bir kaynak görevi üstlenmiştir. Bu, bana bir yerle bir diğer yerin dokularını birbirine karıştırarak yeni kültürel bağlantılar yaratma olanağı veren bir yere erişim imkânı sağladı ve bu ilişkiyi sergi aracılığıyla daha da güçlendirdim. Bütün bunlar, kumaş ticareti yapan kişiler olarak onların bizim memleketimize yerleşmesiyle başlıyor.

n Çok uzak bir ülkede yaşayan bir sanatçı olarak buraya gelme hikâyenizi paylaşır mısınız?

Bu sergi projesiyle benim ülkemdeki kültür ve sanat bakanlığının verdiği bir destek fonuna başvurdum. Bu fonun adı National FONDART, uluslararası dolaşım bölümü. Başvuru kapsamında, projenin ardında yatan sebepleri, projenin amaçlarını, temellerini ve genel bütçesini sunmam gerekti.

Doğal lifler...

n Çalışmalarınızda çok farklı bir mecradan faydalandığınızı görüyoruz. Kullandığınız teknik konusunda bilgi verebilir misiniz? Ayrıca bu mecrayı tercih etme sebebinizden bahseder misiniz?

Çalışmalarımda doğal lifler kullanıyorum ve hiçbir kültürün üniter ya da homojen olmadığı, bütün kimliklerin bölük pörçük parçalardan oluştuğu ve asla sabit olmayan bir bütün oluşturmak üzere dövülerek bir araya getirilen paçavralardan oluştuğu düşüncesini ele alıyorum. Kültürler birer kolajdır, her seferinde yeni bir şey halini alan bir karışım niteliği sergilerler. Dokuduğum kumaşlarda yapma ve bozma, dikme ve sökme eylemlerini inceliyor, bunu bizlerin takip ettiği kültürel güzergâhın metaforu olarak ele alıyor ve bütün bu duruma da varoluşsal güzergâhımızın göstergesi olarak yaklaşıyorum. Bir dokunun gelişimi zamanın ilerleyişiyle aynıdır. Yapılı bir şeyi parçalarına ayırmak, nesnelerin özgün hallerine ve bir bütün teşkil ettikleri durumlarına dönme çabasını, zamanın yadsınması yıkılmasını ve kozmik düzenin yeniden kurulması girişimini içerir.

İç içe geçmiş ipler

n Bize bir bütün olarak serginizin ardında yatan kavramsal çerçeve hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yapıtlarımda çeşitli malzemeler ve yapıları bir araya getiriyor ve iç içe geçiriyorum. Her çalışma, bir sanat eserinin geleneksel sınırlarının ötesine geçiyor ve izleyiciyi fikirlerini ve beklentilerini yeniden biçimlendirmesi konusunda zorluyor. Sergilenen eserler, bizi gündelik hayatın katı düzenlerinin gerginleştiği bir sınır alanına davet ediyor. Bununla birlikte, iç içe geçmiş ipler topluluğu biçiminde sergilenen bu gerilim, sinkretik, yani bağdaştırıcı olanın sunduğu uzlaşma yolunda, çoğulluğun ve farklılığın kabulü için gerekli bir koşul olarak ortaya koyuluyor.

Böylelikle, “sınır” kavramı eserde yeniden anlamlandırılıyor. Sınır deyince, genellikle iki ya da daha fazla bölümü birbirinden ayırmak için düşünülmüş bir ara hattı bölgesi akla gelir. Fakat sergilenen eserlerde ortaya koyulan bakış açısı ile sınır; farklılıkların buluşma noktası, bir eşik olarak karşımıza çıkıyor. Bu eşik, olasılıkları kısıtlamanın aksine onları güçlendiren ve genişleten bir alan olarak ele alınıyor. Böylelikle sınır, birçok yönetimin örmeye çalıştığı ayırıcı bir duvar olmaktan çıkıp farklı ipliklerin buluşup iç içe geçtikleri yepyeni bir alana dönüşüyor.

n Sizin serginiz 16. İstanbul Bienali’nin paralel etkinlikleri arasında yer almakta. Acaba sizin serginiz ile bienalin kavramsal çerçevesi arasında herhangi bir bağlantı bulunuyor mu?

Ben doğa, doğadaki kalıplar ve sanattaki kompozisyonlar üzerinde duruyorum ve oluşturduğum yeni bilgi panolarında alıntı olarak kullanmak üzere onun ürettiği kaynaklardan faydalanıyorum. Neden? Çünkü bunlar mevcut. Çalışmalarım ile bienal arasındaki bağlantıya karşılık gelen ortak arka plan gibi, doğa ve kültür arasındaki geleneksel ayrımın sona erişini ürettiği sanat eserlerine dahil eden, benim de aralarında olduğum bir dizi sanatçıda ortak bir farkındalık var olduğunu görmek mümkün. Bu sanatçılar gerçekliğin yeni ifadelerini temsil etmek için yeni yollar icat ediyor ve bunlar da yaşanılan ekolojik felaketi irdeliyor ya da aksettiriyor.