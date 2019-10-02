‘Stratejik planlarım yok’

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun Selin Sümbültepe, 2010 yılından itibaren kendi müziğini üretiyor. Sofar ile kendini geniş kitlelere tanıtan Sümbültepe, ilk albümü “Cızgan”ı ise 2017’nin aralık ayında yayımladı. Başarılı müzisyen bu yıl temmuz ayında “Altüst”, eylülde ise son teklisi “Sor” ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait şarkılarında “hikaye anlatıcılığı” yapan Sümbültepe ile bir araya geldik.

Dijital platformların yayılmasıyla birlikte genelde ilk çıkışını yapmak isteyen sanatçılar düzenli aralıklarla tekli çıkararak ilerlemeye çalışıyor. Ama sen öyle yapmayıp direkt ilk albümünü yayımladın. Pazarlama açısından hata mı acaba?

Dönem için öyle... Bu hem ilk albüm olmasından hem de çok stratejik planlar yapabilen bir kafam olmamasından kaynaklanıyor. Her şeyi müzikal olarak düşündüğüm için önce bu, sonra şu, sonra da “PR” gelsin diye düşünemedim, o yüzden. O sırada aklım başka bir noktada olsaydı, yani müzikal odaklı olmasaydım, çağı yakalamak adına öyle bir girişimde ben de bulunabilirdim. Geriye dönüp keşke demiyorum artık, geçti. Ama 11 şarkılık albümün belki 4 tanesini “single” yapıp sonradan albüme dönüştürebilirdim. Ama dediğim gibi gerçekten bende o bilinç yoktu o esnada. Bunun dönemimiz gereği stratejik bir hata olduğunu söyleyenler de oldu. “Boşver, zaten bir sürü şarkın vardı. Bunları albümde toplamayacaktın da ne yapacaktın” diyenler de oldu, ben bunu diyenlerin tarafına daha yakın bir ruh halindeydim. Çok senelerdir bekleyen şarkılardı bunlar, galiba sabırsızlıktan da birazcık hepsini bir arada atmak istedim. Bir de hali hazırda konser yapan bir şarkıcıydım. “Single” yapınca, tek şarkıyla nasıl konser yapacaksın algısı oluşuyor, hikâyeyi bir bütün olarak sunmak biraz doğru geliyor bana. Bir şarkı yazarı olarak en büyük kaygım bütünlüktü. Konserime gelen kişi benim ne anlattığımı sadece bir şarkıyla anlayamaz diye düşünüyordum. Şimdi, bütün albümümü söyleyerek bütün ruh halimi açık ediyorum.



Bir yandan da üretim açısından sıkıntı yaşamadığını gösteriyor...

Evet. Bunun aksini söyleyemem şu aralarda, çok şükür. Hepimizin durduğu, yavaşladığı zamanlar oluyor. Bende de oluyor, benim de kaygı süreçlerim var bir sürü müzisyen gibi. Hali hazırda sırasını bekleyen bir sürü şarkım da var. Ama şu an albüm kısmına cesaret edemiyorum diyeyim. Kafamda iki ayrı konsept var ve hangisine öncelik vermem gerektiğini bilemiyorum. Biraz da zaman göstersin bana diyerek beklemeye aldım. Aslında şarkılar var, ama hiçbiri prodüksiyon aşamasında değil.

'Bağımsız ilerliyorum'

Ama insanlar albüm bekliyordur artık...

Kaygı da o anlamda işte. İlk albümü yaptıktan sonra insanlar zannediyor ki, koptu gitti. Ama öyle olmadı, çok yavaş ilerliyorum, çünkü bağımsız ilerliyorum. Bir “PR” gücüm de yok. Çok büyük bir kitle de yeni albüm diye dadanmıyor açıkçası. Zaten dadanmalarına da gerek yok, dadansalar da dadanmasalar da ben bunu yapacağım...



Kafandaki konseptler neler?

Bir Arapça - Türkçe karışık bir konsept var. O konsept için kimle çalışmalıyım gibi sorular var kafamda. Doğru kararlar vermeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü o bir konsept. Ben o şarkıları tek tek yayımlayamam. Gerçekten ayırmak istemiyorum. Bir hikâye o. Belki habercisi olarak birini önden gönderebilirim.

Arapça - Türkçe albümü biraz daha açalım istersen...

Ben Hataylıyım. Benim bütün ailem Arapça biliyor. Arapça’nın içinde büyüdüm yani. Benim her zaman duyu olarak alışkanlığım vardı doğal olarak. Asıl olarak Arapça’yı şarkı diline aşırı yakıştırıyorum. Bence çok melodik bir dil ve çok beğeniyorum. O yüzden hem köklerimden bir şeyler ortaya koymak istediğim için hem de Türkiye’de doğdum büyüdüğüm için ortak paydada buluşturmak istedim. Umarım bunu 2020’de sunabilirim. Fakat, bekleyen bambaşka şarkılarım da var.



‘Benim müziğim eklektik’



Senin tarzını tam olarak nasıl tanımlayabiliriz?

Şarkıları söyleme tarzımla alakalı olarak bana caz şarkıcılığını yakıştırıyorlar. Müziğimin cazla yakından uzaktan alakası yok. Evet, her müzik dalına ne kadar yaklaştıysam, cazı tanımak adına ona da yaklaştığım bir dönem var. Ama caz şarkıcılığı bambaşka bir evren. O yüzden ona yakın değilim. Bazı festival ya da katologlarda caz şarkıcısı olarak adlandırıldığımda bu benim adıma iyi bir şey olmuyor, çünkü dinleyici öyle kodluyor. Ama albümün onunla alakası yok. Gurur duyuyorum, teşekkür ederim fakat ben caz şarkıcısı değilim de diyemiyorsunuz (gülüyor).

Sen ne diyorsun tarzına peki?

Şu dönemde müziği nasıl tanımladığımız ayrışmaya başladı ya, indie pop diyerek bir kategoriye soktuk müziğimi. Ama ben aslında galiba “eklektik” diyip bu işin içinden çıkıyorum. Çünkü bir sürü yere dokunuyorum. İlk albümde blues, caz dokunuşları var ama onlar sadece dokunuş. Albümün geneline baktığımız zaman içinde rock da var, elektronik öğeler de var. O yüzden indie-pop ve eklektik deyip bu işin içinden sıyrılıyorum (gülüyor).



Biraz yeni şarkın “Sor”dan bahsetmek ister misin?

Biraz hüzünlü bir şarkı. Çok canlı bir şarkı, bunu dememin sebebi, bugüne kadar şarkılarım hep zamanını ve sırasını bekledi; senelerce bekleyen oldu. Bu şarkı hiç beklemedi. Çok taze bir şarkı. İnsan içindekini dışavurmak istiyor. Şarkıyla, türküyle vurabildiğim için çok şanslıyım. O yüzden bir iç döküş şarkısı diyorum.

Gelecek planların neler, neler yapmak istiyorsun?

Konser yapmak istiyorum çokça. Bunun için bilinirlik gerekiyor. Bilinirlikle birlikte teklifler geliyor. Konser yaptıkça bilinir oluyorsunuz, konser yaptıkça bilinir oluyorsunuz gibi bir paralellik var. Gelecek albümümle birlikte başka ülkelere açılmayı da çok isterim.