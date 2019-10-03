'Yazarlar ve Yapıtlar' İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor

‘’Yazarlar ve Yapıtlar’’, Muzaffer Oruçoğlu’nun yaşamı boyunca okuyup sevdiği Türkiye ve dünya yazarları ile bunların yapıtlarından oluşan bir sergi. Ressamın, çizmeden önce uzun yıllar hayalini kurduğu ve bir yıl içinde tamamladığı bu resimler ilk kez sergilenmiş olacak.

Bu sergiyi ‘’Yazarlar ve Yapıtlar’’ serisinin birinci bölümü olarak değerlendiren Oruçoğlu, serginin ikinci bölümünü ise iki yıl içinde tamamlamayı hedefliyor.

Şimdiye kadar toplam 6 ülkede altmışa yakın kişisel resim sergisi açan Oruçoğlu’nun 13’ü roman, 7’si şiir, 2’si masal olmak üzere 30 kitabı yayımlandı. Sanatçı halen Avustralya’da yaşıyor.

Tarih: 5-25 Ekim 2019

Saat: 17:00

Mekan: Barış Manço Kültür Merkezi Sergi Salonu / Kadıköy-İstanbul