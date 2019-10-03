Açık Stüdyo Günleri başlıyor

63 sanatçıya ait 41 sanat atölyesi kapılarını ziyaretçilere açıyor. 63 sanatçıya ait 41 sanat atölyesinin kapılarını ziyaretçilere açtığı Açık Stüdyo Günleri’nin (Open Studio Days) altıncısı 4-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşecek. Açık Stüdyo Günleri'nde resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, performans ve video gibi disiplinler üzerine çalışmalar yapan görsel sanatçılar, sanatçı kolektifleri ve bağımsız sanat alanları Taksim, Cihangir, Kurtuluş, Beyoğlu, Galata, Karaköy, Kadıköy ve Suadiye bölgelerinde bulunan ev, atölye ve sanat alanları yer alıyor.



Deniz Beşer tarafından kar amacı gütmeyen, sponsorsuz bir organizasyon olarak koordine edilen çalışma kapsamında ziyaretçiler harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olacak. Sanatı sergileme ve günümüz sanat dünyasının önemli unsurlardan biri olan ''ağ oluşturma'' için bağımsız bir yapı anlayışı güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda herkesin sanata erişimini amaçlıyor.



Dünyanın birçok yerinde düzenlenen ''Açık Atölye'' organizasyonlarına paralel bir yapıda işleyen ASG, İstanbul'un ilk ve en kapsamlı açık atölye etkinliği olarak ziyaretçilerini sanatçı atölyelerinde ağırlıyor.



ONLARCA SANATÇI YER ALACAK



Açık Stüdyo Günleri 2019'de atölyelerini ziyarete açan sanatçılar şu şekilde: Güneş Acur, Serdar Akpınar, Deniz Önlü, Tayfun Eker, Murad Adalı, Serra Akartürk, Metin Toplu, İnci Asal, Barış Gökçer Akbay, Ayşe Nilden Aksoy, Hüseyin Rüstemoğlu, Melike Uçku, Müge Ceyhan, Hilal Bozkurt, Nora Byrne, Burak Çolak, Kübra Boy, Seda Boy, Aytaç Çınar, Elifko, İrem Hakyemez, Buse Emiroğlu, Gonca Gümüşayak, Nurgül Gün Güney, Sevgi Gürcan, Mehmet Can Gürsoy, Denef Huvaj, Deniz İkizler, Beksultan Oğuz, Deniz Beşer, Sedef Karakaş, Nihan Parmaksızoğlu, Sedef Kermen, Meryem Güldurdak, Şehlem Şehlem, Dilara Kızıldağ, Berka Beste Kopuz, Fulya Okbay, İpek Şenel Özayten, Ebru Köreken, İbrahim Özsözgün, Damla Öztürk, Bulut Bagatur, Taylan Ünal, Serkan Şahin, Cansu Sakız, Ayşen Savcı, Merve Sayar, Samed Arda Selim, Zeynep İnci Şenneyli, Zeynep Severge, Başak Sipahioğlu, Arel Siviş, Mehmet Üskül, Seda Yakupoğlu, Yağmur Yılan, Ceyda Tuğçe Yıldırım, İon Gönüllü // Belce Lara Yılmaz, Damla Yücebaş, Füsun Yüksel, Ebru Zarakolu.



Ziyaret Saatleri:



Açık Stüdyo Günleri (1.gün): 4 Ekim 2019, 15:00-21:00 (Cuma)



Açık Stüdyo Günleri (2.gün): 5 Ekim 2019, 14:00-21:00 (Cumartesi)



Açık Stüdyo Günleri (3.gün): 6 Ekim 2019, 14:00-21:00 (Pazar)



ASG 2019 haritaları www.openstudiodays.com'dan indirebilir, http://tiny.cc/akx0cz linki üzerinden Google Maps'te görüntülenebilir ve basılı versiyonları şu mekânlardan bulunabilir:

Beyoğlu •Urban Cafe •Ara Cafe •De-form Müzik •Kontrplak •Latife (Galata) •Peyote •Nar Galata •Mavra •Holy (Çukurcuma) • Muaf •Solera Winery •Leman Kültür •Raven Pub.



Nişantaşı •La Lumiere •44a Sanat Galerisi • Moc Kitabevi

Bomonti •Kozmos Coffee

Yeniköy: •Avusturya Kültür Ofisi

Kadıköy •Cherrybean Coffees •Page Cafe & Gallery •Yer •Mephisto Kadıköy •6:45 Dükkan •Cook & Book •Akademi 1971 Kitabevi Cafe & Kütüphane •Komşu Kafe •Kev Cafe •Walter’s Cafe •Cuba Coffee Social Club •Vagon Cafe •Dunia Cafe Bar •Karga Bar •Çivi Bar •Barış Manço Kültür Merkezi •İkinci Yeni Cafe •Polka’fe •Arkaoda.