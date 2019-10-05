Doğan Tekeli ile SALT Galata’da söyleşi

SALT Araştırma, Kalebodur’un desteklediği Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında, 2018’den bu yana Doğan Tekeli-Sami Sisa Arşivi’ni sınıflandırma ve dijitalleştirme süreçlerini yürütüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1952’de mezun olan Tekeli ve sınıf arkadaşı Sisa’nın iki yıl sonra “SİTE” adıyla kurduğu, Sami Sisa’nın 2000 yılındaki acı kaybına rağmen hâlen Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı olarak varlığını sürdüren büronun üretimlerinin incelenmesi amaçlanıyor.

Söyleşide, Tekeli’nin mimarlık ve kent algısının, kaliteli yaşam alanları oluşturma tutkusunun temeli ve gelişimi irdelenecek. Duayen mimarın 67 yıllık meslek hayatında proje geliştirmeden mimarlık yazınını desteklemeye ve meslek örgütleri, kültür kurumları, akademik ortamın niteliğini yükseltmeye uzanan uluslararası üretim, gayret ve girişimleri konuşulacak.

Doğan Tekeli-Sami Sisa Arşivi programları, 23 Kasım’da “1950’lerden 2000’lere Tekeli-Sisa Mimarlığı” konferansıyla devam edecek.