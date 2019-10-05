‘Ölümsüzlük Odası’ Bakü’de

Zaha Hadid’in muhteşem dehasının bir ürünü olan Heydar Aliyev Sanat Merkezi ile uluslararası alanda tanınan çağdaş sanatçımız Ahmet Güneştekin’in eserlerinin buluşması görülmeye değerdi gerçekten. Güneştekin’in “Ölümsüzlük Odası”, “Tanrının Arka Bahçesi” gibi başyapıtlarının da bulunduğu eserleri de içeren “Belleğin Alfabesi” başlıklı sergi, Daax Corporation desteği ve Marlborough Gallery’nin sunumuyla 1 Ekim akşamı kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ziyarete açıldığında biz de oradaydık elbette. Azerbaycan tarihinin en önemli şairlerinden Nesimi Festivali’nin kapanış etkinliğiyle de birleşen serginin açılış konuşmalarını Haydar Aliyev Kültür Merkezi Direktörü Anar Alakbarov ve sanatçı Ahmet Güneştekin yaptı. Serginin açılışını ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyev ile kızları Arzu ve Leyla Aliyev, Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal, Azerbaycan Kültür Bakanı Abulfaz Garayev ve sanatçı Ahmet Güneştekin gerçekleştirdi. Bakü Büyükelçimiz Erkan Özoral’ın katıldığı açılışa Türkiye’den iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de gelmişti.

Sergi dışarıda başlıyor

Zaha Hadid’in ikonik yapısının hemen dışında Ahmet Güneştekin’in ikonik başyapıtı “Ölümsüzlük Odası” karşılıyordu sanatseverleri. 20 binden fazla kafatası ve boynuzdan oluşan eser, Güneştekin’in Göbeklitepe kazılarından etkilenmesiyle şekillenmeye başlamış. Eserin etrafında kafatası ile bezenmiş, gökkuşağının farklı renklerindeki yatay ve dikey olarak düzenlenmiş duvarlar yer alıyor. Küçük kafatasları ile yapılmış olan büyük gümüş kafatası, merkezi konumuyla bu enstalasyonun konusunu açıkça işaret ediyor: Gerçek sonsuz hayat olarak ölüm, iki boynuzlu Zülkarneyn’in bulmak için yola koyulduğu fakat başarılı olamadığı ölümsüzlük arayışı... Sergide ayrıca sanatçının dile olan derin ilgisini gösteren Azeri romantik şairi Nesimi’ye adadığı “Nesimi’ye Recm”, uzaktan bakıldığında dönüyormuş hissi veren birbirine geçmiş bisikletlerden oluşan “Dilek Ağacı” ve deşifre edilmesi gereken devasa bir bulmacaya benzeyen “Yüzleşme” de yer alıyor. Daha genel bir perspektifle bakıldığında “Belleğin Alfabesi” sunduğu seçkiyle bugüne kadar insanlığı şekillendiren kelime kültürünün kurucularına bakmanın zorunlu olduğunu ve kültürel mirasa saygı duyulması gerektiğini gösteriyor. Kültürel mirasın taşlanarak –mecazi olarak– yok edilmemesi için ahlaki bir çağrıyı temsil ediyor. Sergi 30 Mart 2020’ye dek sürecek.