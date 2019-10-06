İDSO Sezonu Aya İrini’de Açtı

Konser öncesinde program hakkında bilgi veren İDSO Müdürü, flüt grup şefi Bülent Evcil, Avrupa ve Asya yakasındaki konserlerin çok değerli şef ve solistlerle Denizbank ana sponsorluğunda sürdüreceğini belirterek Denizbank'a teşekkür plaketi sundu. Bu yıl da kapılarını açarak 24 konseri programına alan Cemal Reşit Rey Konser Salonu Yöneticisi Aslan Özdemir ve İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı’ya teşekkür etti. Sezonun başarılı geçmesini dileyerek sanatçıları kutlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajını okudu.

Şef Alexander Rahbari yönetiminde, arp virtüözü Marie Pierre Langlamet ile flüt virtüözü Bülent Evcil’in solist olduğu konserde Verdi’nin “Louisa Miller Uvertür”; “Mozart’ın “Flüt ve Arp İçin Konçerto” ve Berlioz’ün “Fanrastik Senfoni” eserleri seslendirildi. İDSO, konçertoyu rahmetli üyeleri arpist Sevim Berk ve flütist Mükerrem Berk’e ithaf etti.

Berlin Filarmoni Orkestrası’nın solist sanatçısı arpist Langlamet, “İstabul’da bulunmaktan, İDSO eşliğinde Bülent Evcil ile çalmaktan çok büyük bir keyif aldım.” diyerek memnuniyetini ifade etti.