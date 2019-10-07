Taci Uslu’nun bestelerinden oluşan ‘Uslu Şarkılar’ albümü yayımlandı

Taci Uslu, adını ilk olarak Grup Yorum’un “Sıyrılıp Gelen” ve “Haziranda Ölmek Zor” albümlerinin tuşlu çalgılarını çalmasıyla duyurdu. “Adını Gelincik Koydum” isimli albümü ise 90’lı yılların hemen başında yayımlandı. Bu albümde Nâzım Hikmet’in şiirinden bestelediği “Piraye”nin yanı sıra “Leylim Leylim”, “Bu Aşk Burada Biter”, “Özgürlük Şarkısı” gibi besteleri çok beğenildi ve sevildi. Tarihler 2015 yılını gösterdiğinde ise Mazlum Çimen’le birlikte çalışmalarına başladıkları yeni albümün hazırlıkları esnasında rahatsızlandı ve ses tellerini yitirdi. Ama kardeşi Ayşegül Uslu ve sanatçı dostları onun bestelerinden oluşan “Uslu Şarkılar” albümünü hazırlayarak kendisine sürpriz yaptı. Albümde Taci ve Ayşegül Uslu’nun sesinden birer şarkı bulunurken, Emin İgüs, Ezginin Günlüğü, Harun Tekin, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, Muhlis Uslu, Serdar Keskin, Vedat Sakman ve Yasemin Göksu da yer alıyor. Usta besteci ve Ayşegül Uslu’yla bir araya geldik.

‘Tanışmazsam içim rahat etmeyecek’

- “Uslu Şarkılar”ı ilk dinlediğinizde ne hissettiniz?

T.U. Uslu Şarkılar tümüyle Ayşegül’ün A’dan Z’ye ele alıp yaptığı bir proje. Ben zaten hastalıklarla, kemoterapilerle uğraşırken o çok koşturdu bir yandan. Zaten başıma bu iş geldikten sonra ben albüm malbüm unutmuştum çoktan. Son bir niyetim vardı benim, 4 şarkılık Mazlum Çimen’le niyetlendiğim. Sonra bu işler çıkınca başımıza, öyle kaldı o olay. Fakat Ayşegül, hastane odasındaki konuşmamızın üzerine işi öyle bir ele almış ki, değil 3-5 şarkı, Vedat Sakman’lar, Yasemin Göksular... Bu insanlarla ben hiç karşılaşmamıştım, tanışmamıştım. Seviyordum, izliyordum bir yandan, ama onları kendi albümümde görünce büyük bir sürprizin de ötesinde çok garip bir duygu oldu. Çok, aşırı mutlu oldum. İnşallah onlarla da bir ara tanışacağız.

- Henüz tanışamadınız mı?

T.U. Tanışamadık. Çok emek verdiler. Onlara nasıl teşekkür etsem bilemiyorum, hâlâ daha bir şey yazmış değilim. Bir soğuk mesajla teşekkür etmek içimden gelmiyor. İlla ki görmeliyim onları, ellerini tutup “Ya kardeşim, çok sağ ol” demem lazım. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Olay bu.

- (Ayşegül Uslu’ya) Sizin açınızdan nasıl bir albüm oldu?

A.U. İlk olarak Harun Tekin’den geldi demo. Dinleyince çok ağladım. Çünkü ağabeyimin şarkısını başka birinden duymak, sevilen bir müzisyenden duymak çok farklı bir duyguydu. Yasemin Göksu çok farklı geldi. Çünkü ben ağabeyimin şarkılarının hep ilk hallerini dinlediğim için böyle yumruk yemiş gibi oldum. Fakat sonra dinledikçe içine giriyorsunuz ve albümün bütününe baktığımızda, bana ağabeyimin sesi gökkuşağına dönüştü gibi geldi. O yüzden ben mutluyum. Epey uğraştım, epey üzüldüm, epey yüzüme telefon kapandı, epey meşgule alındı, epey ulaşamadım insanlara... Ama bitince hepsi unutuluyor.

- Aralarından daha çok hoşunuza giden, içinize sinen şarkı var mı “Uslu Şarkılar”da?

T.U. Albüm geldi elimize, şöyle baştan sonra bir kere dinledim. Sonra bir hafta hiç dinlemedim albümü, dinleyemedim. Korkuyordum neredeyse. Tarifsiz bir şey bu, anlatılacak bir duygu değil. Bir çocuk doğurmuşum, ama çocuk bana benzemiyor gibi bir korku vardı içimde. Sonra taktım kulaklığı, “Ulan, bu insancıklar oturmuşlar, emek vermişler, ne telaşlar, ne masraflar, kavgalar, sinirler... Bir otur, dinle” dedim. Sonra Harun’a da alıştım, Yasemin’in şarkısı da çok hoşuma gitti. Hepsi hoşuma gitti. İşin içinde emek varsa, sevgi varsa gerisi teferruat.