Zeynep Cemali Öykü Ödülleri verildi

Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği yıllık yayıncılık konferansı 9. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek veren edebiyatçı, yayıncı, editör, çevirmen, tasarımcı, illüstratör, telif ajansı, kitapçı, dağıtımcı, kütüphaneci ve akademisyeni 5 Ekim Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi’nde bir araya getirdi.
Cumhuriyet / Kültür Servisi
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 18:37
Aynı gün yurt çapında 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2019 Ödül Töreni de yapıldı. “Yalan” temalı öyküleriyle ödül alan Ayşe Ezgi Döm, Batu Özdemir, Elif Osmanağaoğlu’na ödüllerini seçici kurul üyeleri Dr. Müren Beykan, Ayşe Sarısayın, yazarımız Mine Söğüt, ile Faruk Duman sundu.

Açılış konuşmasını Leyla Ruhan Okyay’ın yaptığı, Seçkin Selvi, Banu Ünal, Murat Yalçın, Faruk Duman, Sevengül Sönmez ve Anadolu’nun bağımsız kitapçıları Bülent Ateş, İsmail Kün ve Zeki Şevli’nin yer aldığı konferansta Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk sektörün birlikte hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da siyasi, ekonomik ve sosyokültürel veriler ışığında bakıldığında geleceğin bugünden daha iyi olacağını söyleyerek; “Yayıncılar yakınmak yerine yeni ilişki biçimleri, yeni iletişim yöntemleri bularak, öncelikle okurlarına ulaşmayı hedeflemeli, AVM gerçeğini de kabul ederek çözüm üretmeliler” dedi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Murathan Mungan ise, 40 yıllık deneyimiyle yazar olarak sektörün sorunlarını dile getirdi. Mungan, “Önemsediğim şey emek. Edebiyat bir damıtma sanatıdır. Sosyal medyada çok ağır bir kirlilik var. Hızın kutsallaştırıldığı dünyada yapay zekâ konuşuyor, insanlığın gelişimi ve doğal zekâsını hiç konuşmuyoruz” sözleriyle kapitalizmden ayrı değerlendirilemeyecek olan teknolojinin tehlikesine dikkat çekti. Onuncusu 2020 sonbaharında düzenlenecek olan konferansın içeriği, Aralık ayında e-dergi Keçi‘nin Kış 2019 sayısında yayınlanacak.

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Kadir Has, Mine Söğüt