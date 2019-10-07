Zeynep Cemali Öykü Ödülleri verildi

Açılış konuşmasını Leyla Ruhan Okyay’ın yaptığı, Seçkin Selvi, Banu Ünal, Murat Yalçın, Faruk Duman, Sevengül Sönmez ve Anadolu’nun bağımsız kitapçıları Bülent Ateş, İsmail Kün ve Zeki Şevli’nin yer aldığı konferansta Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk sektörün birlikte hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da siyasi, ekonomik ve sosyokültürel veriler ışığında bakıldığında geleceğin bugünden daha iyi olacağını söyleyerek; “Yayıncılar yakınmak yerine yeni ilişki biçimleri, yeni iletişim yöntemleri bularak, öncelikle okurlarına ulaşmayı hedeflemeli, AVM gerçeğini de kabul ederek çözüm üretmeliler” dedi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Murathan Mungan ise, 40 yıllık deneyimiyle yazar olarak sektörün sorunlarını dile getirdi. Mungan, “Önemsediğim şey emek. Edebiyat bir damıtma sanatıdır. Sosyal medyada çok ağır bir kirlilik var. Hızın kutsallaştırıldığı dünyada yapay zekâ konuşuyor, insanlığın gelişimi ve doğal zekâsını hiç konuşmuyoruz” sözleriyle kapitalizmden ayrı değerlendirilemeyecek olan teknolojinin tehlikesine dikkat çekti. Onuncusu 2020 sonbaharında düzenlenecek olan konferansın içeriği, Aralık ayında e-dergi Keçi‘nin Kış 2019 sayısında yayınlanacak.