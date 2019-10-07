İki insan bir uçurum...

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni sahnesi Mecidiyeköy Büyük Sahne’deyiz. Oldukça kalabalık... Salon dolu... “Benim üçüncü”, “Benim ise 5’inci seyredişim oyunu” fısıldaşmaları arasında yavaş yavaş giriyoruz salona. Oyunun başlama saatine on dakika var. ilk zil sesi duyuluyor, salonda bir karmaşa. İkinci zil sesi duyuluyor, karmaşa devam ediyor. Oyun başladı başlayacak ama kargaşa bir türlü bitmiyor. Bizim gibi yerlerine oturmuş olan seyirci salonda hala ayakta duranlara bir anlam veremiyor. Işıklar hafif sönüyor, öndeki boş yerlere doğru bir koşturmaca. Her oyun seyrettiğimde hemen hemen tanık olduğum bu durumu bir dahakine görmeme umuduyla sessizlik ve karanlık. Bir daktilo sesi... Oyun bir ofiste geçiyor.

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç’in oyunu “Profesyonel”i, bu mevsim de İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 11’inci sezonunda seyrediyoruz. Başar Sabuncu ve Bilge Emin’in Türkçeye kazandırdığı oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

Sırp oyun yazarı ve aynı zamanda da yönetmen olan Duşan Kovaçeviç’in 1990 yılında yazdığı kara komedi tarzında tiyatro oyunu “Profesyonel”in 2002 yılında filmini yönetmiş ve 2004 İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışmasında Jüri Özel Ödülü almıştı.

Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşamöyküsü içinde, kara komedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor yazar. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı Teodor Teya Kray’ı oyunda Yetkin Dikinciler, bir gizli polis olan Luka Laban’ı ise Bülent Emin Yarar canlandırıyor.

Oyun bir solukta seyrediliyor. Çok güldüğüm oyunda, gözyaşlarımı da tutamadım. Kendimizi, ailemizi ve şu kendilerine aydın edebiyatçı diyen kişileri sorguluyorsunuz oyunun sonunda. Hani vardır ya, içki masalarında büyük cümleler kuran, büyük hikâyeler anlatan, vatanı iki cümlede içinde bulunduğu karanlık dönemden kurtaranlar... Bu cümleleri, sadece dostlarının olduğu ziyafet sofralarında değil de, başka yerlerde, halka söyleselerdi, anlatsalardı belki de bugün bu durumda olmazdık; belki... İşte “Teya” tam da böyle bir karakter. Çok okuyor, yazıyor, üstelik bir yayınevinin genel yayın yönetmeni ama yalnız... Onu takip eden gizli polis “Luka” ise onu ondan daha iyi tanıyor. Oyunda iki karakter arasında geçen konuşmalar öyle bir noktaya geliyor ki, 20 yılın hesaplaşmasına dönüşüyor. Bülent Emin Yarar sahnede kocaman bir adam... Oyunculuğu ile tüm sahneyi dolduran, ağzımız açık seyrettiğimiz bu usta oyuncu, bence tüm alkışları fazlasıyla hak ediyor. O kadar gerçek ki oyundan hiç kopmuyorsunuz. Adeta bir dünyanın içindesiniz Luka ve Teya’nın dünyasının...

Baba oğul ilişkisinden, sıradan insanlar ile aydın insanların hayatlarına dokunan oyunu mutlaka seyredin...

Dekor tasarımında Nurettin Özkönü, kostüm tasarımında Gülümser Erigür, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunan oyunun müzikleri Cenap Oğuz’a ait. Ayrıca oyunda Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz da rol alıyor.