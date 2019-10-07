Coşkun Aral, Ara Güler’i anlatacak

Coşkun Aral saat 19.00’da başlayacak gösterimin ardından, belgesel üzerine bir söyleşi yapacak.

Belgeselde Ara Güler’in hem tarihi belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işleniyor. Güler, ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikâyesini, çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer verilen belgeselde, Ara Güler kendi kariyerinin de dönüm noktalarını paylaşıyor. Belgeselde Ara Güler kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor. Adını Coşkun Aral’la 1986 yılında açtıkları sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına Coşkun Aral tarafından hazırlandı. Etkinlik biletleri Akbank Sanat danışmadan ve Biletix’ten temin edilebilir.