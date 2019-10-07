Antalya Film Forum’dan belgesel sinemaya destek

20 projenin başvuru yaptığı Belgesel Work in Progress’te filmler, Litvanyalı yönetmen Audrius Stonys, film ve endüstri programcısı Selin Murat ve İsrailli yapımcı Sigal Yehuda’dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan fonda bu yıl; Selin Şenköken’in “Ali Arif Ersen: Mr Wink”, Didem Şahin’in “Acı Tatlı”, Yasemin Akıncı’nın “Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı”, Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı’nın “Bekleyiş”, İlham Bakır’ın “Anne: Sınırı Geçtin”, Berna Gençalp’in “Kim Mihri” ve Sidar İnan Erçelik’in “Rüzgâr Tayı” adlı projeleri, toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak.