'Joker' izleyici rekoru kırdı

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona giren "Joker", sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Warner Bros'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen cuma 313 sinemanın 435 salonunda gösterilen film, vizyona girdiği ilk üç 3 günde 385 bin 488 kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların ekim ayı en iyi yabancı film izleyici açılış rekorunu kırdı.

ABD'de ise hafta sonunda yaklaşık 93 buçuk milyon dolar hasılata ulaşan "Joker" aynı zamanda tüm zamanlar en iyi ekim ayı hasılat rekorunun da sahibi oldu.

Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.

"FİLM BİR JOKER HİKAYESİ DEĞİL DE JOKER OLMASININ HİKAYESİDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yönetmeni Phillips, Joker karakterinin karmaşıklığını sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başlangıç hikayesinin irdelemeye değer olduğunu hissettim. Çünkü daha önce yapılmamıştı ve çizgi romanda bile resmi olarak bir başlangıcı yoktu. Bu yüzden, Scott Silver'la birlikte karmaşık ve girift bir 'Joker' versiyon yazdık, nasıl evrildiğini ve sonra nasıl kötüleştiğini işledik. Bu film bir Joker hikayesi değil de Joker olmanın hikayesidir."

Phillips ile Scott Silver'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Bill Camp, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Douglas Hodge ve Brian Tyree Henry gibi ünlü oyuncular yer alıyor.