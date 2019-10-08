Şehirde yeni bir komedyen ve karikatürist: Barbaros Altuğ

Uykusuz dergisinin karikatüristlerinden Barbaros Altuğ, “Yüzüne de Söylerim” isimli stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Altuğ, 11 Ekim Cuma günü 21.00’de Bahane Kültür Kadıköy, 13 Ekim Pazar günü İstanbul Comics & Art Festival, 17 Ekim Perşembe günü 20.30’da LeMan Kültür Beşiktaş’ta ve 25 Ekim Cuma günü saat 21.00’de yine Bahane Kültür Kadıköy’de olacak.

Karikatürlerinde ele aldığı konuları sahneye taşıyan Altuğ, gösterilerinde kadınlar, tavus kuşlarının evrimi, kızının nasıl büyüdüğü, asansör müzikleri, alkolizm, lunaparklar, kurulan pazarlar ve birçok konu hakkında konuşuyor. Sanatçının Instagram sayfası: “barbarosaltugbenim”.