Arter’de sergi turu

Emre Baykal ve Eda Berkmen, “Yorumlama Etkinlikleri” kapsamında 17 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da Galeri 4’ten başlayarak, Arter’in açılış programında yer alan ve küratörlüğünü üstlendikleri “Saat Kaç?” başlıklı serginin kavramsal çerçevesi ve sergilenen yapıtlar üzerine, katılımcıların soru ve izlenimlerine de yer veren bir sergi turu düzenleyecek.