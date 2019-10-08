Emre Baykal ve Eda Berkmen, “Yorumlama Etkinlikleri” kapsamında 17 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da Galeri 4’ten başlayarak, Arter’in açılış programında yer alan ve küratörlüğünü üstlendikleri “Saat Kaç?” başlıklı serginin kavramsal çerçevesi ve sergilenen yapıtlar üzerine, katılımcıların soru ve izlenimlerine de yer veren bir sergi turu düzenleyecek.
Arter’de sergi turu
Arter’in yeni binasının açılışıyla birlikte hayata geçirdiği Öğrenme Programı kapsamında her hafta, Arter’de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan “Yorumlama Etkinlikleri” düzenleniyor.
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 01:51