Türkülü gösteri Trump’ta

“Gelin Tanış Olalım”da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikâyelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof.Dr. Semih Çelenk.