“Gelin Tanış Olalım”da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikâyelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof.Dr. Semih Çelenk.
Türkülü gösteri Trump’ta
Oyuncu Fırat Tanış’ın tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi “Gelin Tanış Olalım”, yarın saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
Yayınlanma tarihi: 9 Ekim 2019 Çarşamba, 01:50