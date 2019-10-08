Huysuz adamın ardından

Davul setinin parçalarını acımasızca döven, bakışlarından ateş saçılan, kızıl renkte kıvırcık saçlı bir adamdı. Her halinden belli ki çılgındı, uçuk bir karakterdi. Seyrek sakalı, sivri hatlı yüzü ve çıkık elmacık kemikleriyle hafif kafadan çatlak gibi görünüyordu, bir de her fotoğrafta elinde ağzında sigarası eksik olmazdı. Önceden başka yerlerde de çaldığını sonradan öğrenmiştik, ama biz Ginger Baker’ı elimize geçen plaklardan dolayı ilk kez efsane topluluk Cream’in davulcusu olarak tanımıştık. Aslında tüm dünya onu en çok Cream ile tanımıştı, çünkü bu topluluk rock tarihinin köşe taşlarındandı. 1966 tarihli ilk albümleri “Fresh Cream”deki “Toad” adlı parçanın Baker tarafından çift krosla yapılmış davul solosu, kendinden sonraki davulculara ilham vermiş, heavy metal müziğine uzanan kapılardan birini açmıştı.

SEVMEYENİ ÇOKTU...

Gitarcı Eric Clapton toplulukta bir denge oluşturuyordu, ama Baker ile basçı Jack Bruce arasındaki sürtüşme dillere destandı. Herkes şahitti ki Bruce sakin biriydi, ama öfkeli ve vahşi bir adamdı Baker. Şahsen sevmeyeni çoktu, ama sadece dinleyicinin gözünde değil, müzisyenlerin gözünde de ulaşılmaz yetenekte bir davulcuydu. Yaşları yakın olmasına rağmen Nick Mason onu örnek alıyordu. Örneğin gitarcı Brian May, Queen’den önce kurduğu Smile topluluğu için davulcu ararken ilana “Ginger Baker tipinde davulcu aranmaktadır” yazmıştı.

Asıl adı Peter Edward idi, ama saç renginden dolayısıyla Ginger (Kızıl) lakabı takılmıştı. Duvar ustası olan babasını 1943’te İkinci Dünya Savaşı’nda kaybetmiş, 15 yaşında davul çalmaya başlamıştı. Phil Seamen’dan ders almış, Graham Bond Organisation ile yükselmiş, ama Cream ile yıldızlaşmıştı. Ne gariptir ki kendini her zaman bir caz davulcusu olarak tanımlasa da, bir rock topluluğu ile özdeşleşmişti.

NİJERYA'DA STÜDYO...

Nijeryalı müzisyen, yapımcı ve insan hakları savunucusu Fela Kuti’den etkilenen Baker, 1973 yılında Nijerya’da bir stüdyo kurmuş, Paul McCartney & Wings’in “Band On the Run” albümü dahil, epey bir çalışmayı burada kaydetmişti.

Yetmişli yıllardaki Air Force projesi türünden güzel işlerine karşın, seksenli ve doksanlı yıllardaki hızlı gelişmelere ayak uyduramamıştı Baker. Öte yandan ana akıma dahil olmayı, piyasa albümler ve liste iddiası taşıyan parçalar yapmayı reddetmişti. Afrika müziğini rock ile birleştiren, ancak maalesef pek ilgi görmeyen bu albümler oysa oldukça ateşli işlerdi. Bu 20 yıl içinde çok az kalıcı işler yapmıştı.

Klasik kadrosuyla Cream, 2005 yılında yeniden bir araya gelmiş, birkaç büyük konser vermiş, ama hikâye yine Baker ile Bruce arasındaki kavgayla sonuçlanmıştı hem de sahnedeyken.

Huysuz davranışlarının altında aslında saf ve hassas bir insan vardı. 2008’de Güney Afrika’da yaşarken, asistanı tarafından 30 bin sterlinden fazla dolandırılmıştı. Dört evlilik geçirmiş, (kendi ifadesine göre) tam 29 kez eroin kullanmayı bırakmıştı.

İşte o huysuz adam, 6 Ekim 2019, pazar günü 80 yaşında hayata veda etti. Uzun zamandır solunum yolu hastalıklarından mustarip bulunan Baker, 2016 yılında açık kalp ameliyatı geçirmişti.

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