Sanat tünelinde yolculuk

Serginin küratörü sanat tarihçisi, seramik sanatçısı, yazar ve akademisyen Emre Zeytinoğlu.

Sanatçı ve sanatseveri sanat tünelinde yolculuğa çıkaran bu karma sergi, 2001 yılında açtığı İvan Ayvazovski’nin 100’üncü ölüm yıldönümü bağlamında düzenlenen ilk retrospektifinden 2019 ilkbahar sezonunda açılan son sergisi “Nâzım’a Yolculuk” a uzanan on dokuz sergi sezonunda yer alan eserlerden düzenlenmiş.

Sanatçının sanat yaşamının örneklerle irdelendiği ve değerlendirildiği toplu sergilemeler olan 61 retrospektiften derlenen sergide aralarında, Şeref Bigalı, Ferruh Başağa, Adnan Turani, Neşet Günal, Naile Akıncı, Nuri İyem, Ali Teoman Germaner, Ayfer Karamani, Güngör Taner, Mehmet Güleryüz, Sadi Diren, Tamer Başoğlu, Eren Eyüboğlu, Mehmet Pesen, Zahit Büyükişliyen, Meriç Hızal, Muhsin Kut, Seyyit Bozdoğan, Onay Akbaş, Ali İsmail Türemen’in de olduğu sanatçıların işleri yer alıyor. Galerinin derin iz bırakmış, “Cumhuriyetin İlk Ressamları”, “Kültür Yayınları 60. Yıl Sergisi” gibi koleksiyon sergileri de anımsatılıyor.

Türkiye İş Bankası’nın Cumhuriyetin ilk döneminden itibaren oluşturmaya başladığı koleksiyonun çok zengin ve köklü olduğunun, Kibele koleksiyonun ise son yirmi yılda oluştuğunun altını çizen Zeytinoğlu,

“Kronolojik bir sıra yerine, aynı kurumdan çıkan sanatçıların, üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri paylaşsalar da ne denli farklı olduğunu, farklı esneklikler gösterdiklerini anlatmaya çalıştım. Bu hafıza sergisi, geriye dönüp bakıldığında, İş Sanat’ın koleksiyon geleneğinin akademik disiplini tercih ettiğini de gösteriyor” diyerek bütün bu ortaklık ve farklıkları ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Kibele’nin 2002-2003 sezonunda retrospektif sergisi açılan heykeltraş Mehmet Aksoy, “O, benim için çok önemli bir sergiydi. Retrospektif sergiler geleneği bu galeride tuttu. Bugün açılan sergi Türkiye sanat tarihi için çok değerlidir. Sergideki işlere baktığımız zaman Türk sanatından bir kesit görebiliyoruz. Burada şu sanatçı şu kadar meşhurdur, şu kadar satarın dışında bir değerlendirme var. Yan yana duruyorsun. Açıktasın. Sonuçta işler kendini gösterir. Sen de kendinin nerede olduğunu öğrenirsin.” diyerek yan yan durmanın sadece sanatsever için değil sanatçı içinde öğretici bir şey olduğunu belirtti.

İş Sanat, 2019 yılı sonuna kadar Kibele Sanat Galerisi’nin hazinesini sergileyerek hafızaları canlandıracak, hazırlanmakta olan sergi kitabıyla da belgeleyecek.