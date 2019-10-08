Oğuz Tansel, Ankara’da Ekin/Sanat’ta anıldı

Etkinlikte, edebiyatçı ve edebiyat severlerden oluşan bir izleyici grubu vardı. Etkinliği düzenleyen şair-yazar Ayşe Kaygusuz Şimşek ilk sözü, halkbilimci şair Oğuz Tansel’in kızı Prof. Dr. Aysıt Tansel’e verdi. Tansel etkinliğe katılamayan ama ileti yollayanları andıktan sonra, Oğuz Tansel’in insan olarak özelliklerini anlattı. Psikolog, şair Çetin Örgen, Oğuz Tansel’den seçtiği, “Adamlar, Iğde Ağacı, Mayıs Yağmuru, Mavu Boğaz ve Kındam” başlıklı beş şiiri izleyicilere okuttu. İzleyiciler, bu şiirler üzerinden Oğuz Tansel’in kişilik özelliklerini irdeledi ve yorum yaptılar.