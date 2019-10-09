‘Ayrımcılığa son’

Kadının işgücü içindeki emeğinin ucuz, “ev içi emeği”nin ise karşılıksız emek olması nedeniyle kız çocuklarının eğitiminin engellenmesi sorunu bağlamında Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlandı.

Amaç, kız çocuklarının desteklenmesi, güçlendirilmesi, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarının sağlanması, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi.

‘OKUSUN DA BÜYÜSÜN'

Bu yıl Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı yazar Tülin Tankut’un geliştirdiği kitap, kütüphane, kız çocuklarının eğitim görmesi konseptiyle 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de kütüphanede “Okusun da Büyüsün” başlığıyla okumayı özendiren bir etkinlik düzenliyor. Yazarların ve eğitimcilerin çocuklar ve genç kızlarla buluşacağı müzikli etkinlikte tüm dünyada 90. doğum günü kutlanan Anne Frank da anılacak.

Tankut, “Engellerden kurtulan kız çocuğu, yasal haklarını kullanmaya başlayabilir. Kendi geleceğiyle ilgili kararlar alabilir. Bunu gerçekleştirebilmeleri için de öncelikle başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere tüm ayrımcılık biçimlerine kapalı, çağdaş bir eğitim ortamının sağlanması şarttır. Kızlara kitap çok yakışıyor. Çünkü okumak özgürleştirir, bu da umutlarımızı artırır” diyerek okumayı özendiren bir program hazırladıklarını açıkladı.

‘GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR'

Aydın Doğan Vakfı da yarın saat 09.30’da Hilton İstanbul Bosphorus’ta kız çocuklarının sosyal değişim yaratmadaki öncü rolünü vurgulamak, güçlerini ve haklarını desteklemek amacıyla “Güçlü kızlar güçlü yarınlar” başlıklı konferans düzenlenecek. Bu yıl 5’incicisi yapılacak konferansın teması “Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Başarı Hikâyeleri: Görünmez Engelleri Aşmak.” l Kültür Servisi