Kansu Şiir Ödülü sahibini arıyor

Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne, 2020 yılı için katılma koşulları şöyle:

-Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.

-1 Ocak 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, Ödül Yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da, ödüle aday olarak gösterebilir.

-Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.

-Seçici kurul; Alper Akçam, Cengiz Bektaş, Adnan Binyazar, Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer ve Ferruh Tunç’tan oluşmaktadır.

-Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2020 tarihinde açıklanacaktır.

-Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2020’dir.

-Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.

-2020 yılı için ödülün parasal tutarı 1000 Türk Lirası’dır.

-Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 7 adet kitap ya da 7 kopya dosyayla (Işık Kansu, Güvenevler Mahallesi, Güneş Cad. No:8/1 06690 Çankaya/ANKARA) adresine gönderilecektir.

-Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.