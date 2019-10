‘Mıknatıs’ etkisi

Ege Çubukçu ve Güliz Ayla’yla yeni şarkılarını, son yıllardaki müzik tüketimini ve rap’i konuştuk.

Türk rap müziğinin başarılı ismi Ege Çubukçu ile kendi yazdığı şarkılarıyla önemli bir dinleyici kitlesi edinen Güliz Ayla, “Mıknatıs” isimli yeni bir şarkıya imza attı. Söz ve bestesi Ege Çubukçu ve Güliz Ayla ortaklığında, düzenlemeleri ise Ege Çubukçu’ya ait olan “Mıknatıs”ın mix - masteringi ise R. David Pettit tarafından yapıldı. Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketli “Mıknatıs”, rap ve pop müziği harmanlıyor. Şarkının klibi de dün yayımlandı. İki isimle bir araya geldik.

İlk olarak şarkının nasıl ortaya çıktığını sorduğumuzda Ege Çubukçu, Güliz Ayla ile bir konser sırasında tanışmalarından başlayarak anlatıyor: “Telefon üzerinden birlikte çalışmak nasıl olur, güzel olur mu diye istişaresini yaptık. Ama benim bu İzmir-İstanbul gel git mevzularımdan dolayı bir türlü görüşemedik.” Daha sonra ise “Mıknatıs”ın yapım sürecinin ilginç bir hal aldığını söylüyor Çubukçu ve Ayla. Ege Çubukçu’nun İstanbul’a gelmesini beklerlerse işin uzayacağını düşünen ikili, Facetime uygulaması üzerinden şarkıyı yaptıklarını belirtiyor.

Güliz Ayla da daha önce böyle bir tecrübesi olmadığını dile getiriyor ve “Bence çok rahatlık sağladı birbirimizle çalışırken. Hem farklı bir tecrübeydi hem de çok keyifliydi. Ben ‘Mıknatıs’ın ‘beat’ini ilk duyduğumda ‘Dur bir dakika. Bunda bir şey var, bunun üzerine gidelim’ dedim” ifadelerini kullanıyor.

‘BU İŞLER MADDİ’

Güliz Ayla, son yıllardaki “tekli” çıkarma popülerliğiyle ilgili olarak önemli bir noktaya değiniyor: “Bu işler maddi, manevi değil. Bir şarkının yapım süreci, video klip çekiyorsan o süreç vs. hepsi bir zaman ve para istiyor. Dijital medya ile insanlar her şeyi çok çabuk tükettikleri için beklenti de aşırı yükseldi. Çok hızlı olman gerekiyor, her ay bir parça izletmen gerekiyor gibi bir şablon var. Yazılı bir kuralı olmasa da öyle görülen bir durum var.”

Peki bu akıma direnmeye çalışıp, “tekli” yerine albüm çıkarmayı tercih etmek, bu şekilde kendini kabul ettirmek çok mu zor? “Bence değil” diyen Ayla, “Sadece şu anki şablonda ne kadar çok yeni iş çıkarıyorsan o kadar görünürdesin. Ben mesela iki tane stüdyo albümümü kaydettim. Biraz daha geleceğe yatırım olarak görüyorum onları. Bundan on yıl sonra da o albümlere geri dönüleceğine inanıyorum. Bence kıymetli bir şey, havalı bir durum bir sanatçının albümünün olması. Herkes bir gün albüm yapacak” diye noktalıyor sözlerini, gülerek.

‘KALIBA SIĞMIYORUM’

Tekrar Ege Çubukçu’ya dönüp, sene başında çıkan “Derya” albümünden ve devamında yayımladığı “BADD Trip” teklisinden bahsediyoruz. “Derya”, 10 yıl aradan sonra çıkan ilk albümdü. Bu arada insanlar Ege Çubukçu’da değişim de hissettiler, acaba neydi o değişim ve nasıl oldu? Şöyle yanıtlıyor sanatçı: “Müzik yapma kısmı ya da projelendirmek kısmı, aslında işi senaryolaştırmaktan geçiyor biraz. Kendi hayatından, kendi yaşam biçiminden. Müzikte aktaracağın hikâyeyi yaşatmak. ‘Yaz geldi’, ‘Hey DJ’ şarkılarının olduğu dönemde başka bir Ege var duruşu ile saçı ile, ikinci perde ‘Parti İstanbul’ orada da başka bir Ege var, üçüncüde artık Ege yok ‘Derya’ var. Bunlar hep senaryolaştırılıyor kafamızda.” Ege Çubukçu, “Bu böyle mi devam edecek sorusuna ise “Kalıba sığmama durumu bunlar, sen beni bir kalıba sığdırmaya çalıştıkça ben oradan kaçıyorum” yanıtını verirken, İstanbul’dan İzmir’e gidişini hatırlattığımızda ise “Yeri gelir İzmir’den de giderim hiç belli olmaz. Müzik maceram beni nereye sürüklüyorsa” diyor.