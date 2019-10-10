Türkiye’ye şiirde altın madalya

2016’dan beri her yıl düzenlenen Avrasya edebiyat festivali LiFFt, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2019 tarihli Yerli Halklar Yılı Programına ve büyük Azerbaycanlı şair ve düşünür Imaddin Nesimi’nin 650. doğum yıldönümüne adandı. Avrasya Milletler Meclisi ve Rusya Federasyonu ‘Uluslararası İnsani Yardım Fonu’nun düzenlediği IV. Avrasya Edebiyat Festivali ‘LiFFt-2019’ Bakü’de 30 Eylül-3 Ekim 2019 tarihlerinde yapıldı.

Avrasya’daki yazarların ve okuyucuların yaratıcılığını ve dostluğunu güçlendirmeyi ve birleşmiş bir Avrasya edebi alanı oluşturmayı hedefleyen festivalde, bu yıl 80 kuşağının kurucu şairi Tuğrul Tanyol Türkiye adına altın madalya aldı.

Projenin ortak organizatörü Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın ortağı Haydar Aliyev Vakfı, Kültür Bakanlığı’nın “Word” projesi ve Bakü Kitap Merkezi’nde etkinliği ele alan Avrasya Ulusal Meclisi Başkanı Svetlana Konstantinova, 4. Avrasya Edebiyat Festivali LiFFt-2019’un üst düzey organizasyonu için Başkan İlham Aliyev ve Birinci Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva’ya teşekkürlerini belirtti. Hemen sonrasında IV. Avrasya Edebiyat Festivali Organizasyon Komitesi Başkanı “LiFFt-2019” Margarita Al festivalin insanlar ve halklar arasında dayanışma ve dostluğu desteklediğini belirterek “Bu 4. Avrasya Edebiyat Festivali ‘LiFFt-2019’, benzersiz bir platform haline geliyor” dedi. Tuğrul Tanyol’un altın madalya ile ödüllendirildiği ve şiir anlayışına değindiği, şairlerin dildeki rolüne değindiği konuşması büyük bir coşku ile karşılandı. Şairin konuşmasında, Türkçe şiirin büyüklüğüne dikkat çektiği ve Rusça şiir yazmak yerine “büyük bir dil olan anadilleri Türkçe ile yazmaları”nı dile getirdiği bölümler alkışlarla karşılık buldu. Ödülü Türkiye’den bir şair aldığı için de bir sonraki festival Türkiye’de yapılacak ve bir başka şaire ödülü sunulacak.

Avrasya Milletler Meclisi’ne üye uluslararası bir seçici kurulun seçtiği LiFFt’te altın madalya ile ödüllendirilen şairler şöyle: Konstantin Kedrov-Çelisçev (Rusya), Olcay Süleymanov (Kazakistan), Varis Elçiyev (Azerbaycan), Tuğrul Tanyol (Türkiye).