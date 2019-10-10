İdil Biret ile Trio Akşamı

Üçlü İstanbul’da ilk kez verdikleri kaydı da yapılan bu konserde Çaykovski Trio, Op. 50 ve Mendelssohn Trio, Op. 49 eserlerini seslendirdi.

Konserin ardından konuştuğumuz ve kariyerinde ilk kez bu yıl trio çalan Biret, “Çaykovski trio çalma fikri öteden beri vardı. Üçümüz de Rus müziğine çok yakın olduğumuzdan yaklaşık bir saat kadar süren bu eseri ve trio literatürünün en güzel parçalarından biri olan Mendelssohn’un eserini programa aldık. Çok iyi anlaşıyoruz” diyerek bu beraberliğin kendisini çok tatmin ettiğini ve devam edeceğini ifade etti.

İlk konserlerini Muğla, İdil Biret Müzik Festivali’nde 8 Ağustos 2019’da veren üçlü, 2020 yılında Beethoven’e ithaf edilecek, Muğla’daki 2. İdil Biret Müzik Festivali’nin açılışında bestecinin piyano, keman ve viyolonsel için konçertosunu çalacak.