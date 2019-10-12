Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

Bu hafta kapak konuğumuz 50 yıldır sahnede olan usta isim Erol Evgin. Evgin, 50. yılını tüm Türkiye’de verdiği konserlerle, sevenleriyle birlikte kutluyor. Evgin ile Atatürk’ü, Nazım Hikmet’i ve en çok da müzik konuştuk. “Şarkılar, ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya karşı en iyi ilaç, merhem. Hikaye ve şarkı, ekmek kadar önemli ve değerli insan için” diyor. Mustafa K. Erdemol, ABD Başkanı Trump’a büyüyen öfkeyi kaleme aldı. Sedef Erken, geçen günlerde Almanya’da bakıcısının arabasına saldıran gergedanı anımsatarak, Greta’ya yapılan saldırıları, çağımızın esas meselesi doğa yıkımını yazdı. Gamze Akdemir, Edinburgh Üniversitesi’nin yeni yayımladığı haritadaki, cadılık iddiasıyla yakılan kadınların hikayesini anlattı. Emrah Kolukısa, Arter’i yaratan ekibin başındaki Melih Fereli ile konuştu. Sanat hayatımıza yeni bir soluk getiren mekanı enine boyuna masaya yatırdılar. Arif Kızılyalın, Macaristan’daki Osmanlı ve Türkiye izlerinin peşine düştü... Figen Atalay, 3 Kasım’daki İstanbul Maratonu’nda çocuklar için koşacak gönüllüleri yazdı. Beslenme uzmanımız Merve Saatçi, “Dışarda ne yesek” başlıklı yazısında, diyet yapanlar için dışarda yemek davetine katılmanın püf noktalarını sıraladı.

Vecdi Seviğ’den ceviz yazısı...

Füsun Saka’dan Koşuyolu’ndaki İtalyan restoran Rosario...

Çocuklar için kelime bulmaca...

Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri...

Deniz Ülkütekin, Zafer Temoçin, Sami Gürel, Öznur Oğraş Çolak, Alper İzbul, Hilal Köse ve dahası...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dop dolu...