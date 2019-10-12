Belgesel Sinemacılar Birliği’nden (BSB) Altın Portakal’a çağrı

SAMİMİ ÇÖZÜM

“Sansürle Sahiden Yüzleşmek İstiyor muyuz?” başlıklı duyuruda, festival yönetiminin ve sektörün, sansürle sahiden yüzleşmek isteseydi bunu başarabileceği belirtildi. 2014 yılında gösterilmemiş filmlerin 56. Festival’de gösterilmesinin birinci seçenek olduğu ifade edilen metinde “Bu seçeneğin, Yerel Yönetimi ve Festival Organizasyonunu kriminal bir yaptırıma maruz bırakacağı endişesi var ise bu, sektörle şeffaf bir şekilde paylaşılabilirdi. Ortak ve samimi çözümler üretilirdi. Örneğin, ‘Sinema ve İfade Özgürlüğü’ üzerine bir forum ve ‘Festival Kapanış Töreni’ akışı içinde yer alacak ‘Sansür ve Özür’ü ifade eden özgün bir plaket, konuyu en görünür alana taşıyabilirdi” denildi.

‘BERABER DÜŞÜNMEK...’

2015 yılında kaldırılan Belgesel ve Kısa Film bölümleri ile 2017’de kaldırılan Ulusal Yarışma bölümünün bu yıl geri dönmüş olmasının, 2014 yılındaki sansür vakasıyla bir yüzleşme olmadığının ifade edildiği metinde, şu taleplere yer verildi:

“1979 ve 1980 yıllarında yapılamayan festivalleri, 48. Festival “Geç Gelen Altın Portakal Ödülleri” ile 2011 yılında sahiplenmişti. 48. Altın Portakal’ın yaptığını yapabilir ve 30, 31 yıl beklemeden “Çok Geç Gelmeyen Altın Portakallar” talep edebiliriz. Belgesel Sinemacılar Birliği olarak, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni, 2014 yılındaki sorumluluğu kabul ederek, sansürle hakiki bir yüzleşmeyi gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya ve alanları açmaya; tüm sinemacıları da temel ilkeler üzerinde beraber düşünmeye ve ortaklaşmaya davet ediyoruz.