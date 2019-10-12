Örümcek Talat’ı kaybettik

Örümcek’in kurucu üyesi, besteci ve gitarcı Talat Bektaş, 7 Ekim Pazartesi günü hayata veda etti, 58 yaşındaydı. Yazacak söyleyecek daha çok bestesi vardı, ancak amansız karaciğer kanseri 1.86 boyundaki bu dağ gibi adamı zamansız aldı aramızdan. Sigara içmemesine rağmen çalıştığı yerlerde duman altı oluşu hastalanmasına yetmişti.

Azim ve tutku...

Örümcek Talat’ın rock müzik ile kurduğu ilişkinin özeti inanç, kararlılık, azim ve tutku. Kısa ve dertli hayatı boyunca tek kurtarıcı olarak rock müziğini görmüş, ona tutunmuştu.

Muhasebeci olarak çalışıyordu, iktisat okumuştu. Efkârlı bir gününde, gözü ofiste tavanın köşesinde yaşam mücadelesi veren örümceğe takıldığında vermişti kararını: “Hayatıma bir müzisyen olarak devam edeceğim, topluluğun adı da Örümcek olacak.”

Bestelerini söylüyor, topluluğu birlikte kurduğu Bülent Karataş da ağız armonikasıyla eşlik ederken gitar çalıyordu. Ardından davulcu Nejat Altınsoy, en son da 1985 yılında Ferit Aktakka katılmıştı. İki konser verdiler; örümcek ağı gibi gerdikleri halatlarla etkileyici bir sahne konsepti yaratmışlardı. Örümceğin gövdesi sünger, ayakları da inşaat telindendi.

Örümcek Talat’ın Almanya’da yaşayan gurbetçi bir tanıdığının maddi desteğiyle İstanbul Stüdyo Marşandiz’de kayıtlara girdiler. Sınavları münasebetiyle Ferit yoktu.

Akıllarında sadece plak basmak vardı. Ancak bu aralıkta kaset hamle yapmış, favori format haline gelince, şirket plaktan vazgeçmişti. Halbuki plak kalıbı hazırlanmış, kapak ve sticker bile basılmıştı. Döndüklerinde özel nedenlerden aralarında huzursuzluk çıkmış, dağılmışlardı. Yeniden bir araya gelişleri kasetin çıkışına rastlamış; “Yaşamak Seninle Güzel” 1986’da çıkmıştı.

İkinci albüm 2011’de...

Örümcek Talat Muğla’dan ayrılarak evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, Datça’ya yerleşmişti. 1991 yılında askere gitti, dönüşte boşanarak Muğla’ya döndü, Despina adında kafe-bar açtı. Bu mekân 11 yıl ayakta kaldı. Bu arada yaptığı besteleri 2001 yılında bir albüm için kayda aldı; tam albüm çıkacakken 2001 devalüasyonunda maliyetler artınca plak firması vazgeçmişti.

Bir gırtlak operasyonu geçirmesi müzik çalışmalarını aksatmıştı. 2008’de Ferit ve Nejat ile bir araya gelmiş ve 25. yıl anısına yeni parçalar kaydetmek üzere İzmir’e gitmişlerdi. Düş Gezginleri Stüdyosu’nun sahibi Erhan Doğan da Hammond org ile eşlik etmiş; ikinci albüm “Benimle Olm.a.” 2011’de çıkmıştı. Albümde yeni üyeler de vardı; basta Ferit’in kardeşi Furkan, gitarda Talat’ın oğlu Dorukhan.

Örümcek kuruluşunun 33. yılında, 29 Kasım 2017 akşamı İstanbul Suadiye Monc’ta çaldı. Örümcek Talat’ı en son orada görmüş, sohbet etmiş, sonradan sıklıkla haberleşmiştik. Son telefonlaşmamızda hazırladığım kitabı görmek istediğini söylemişti, zira içinde geniş bir Örümcek hikâyesi vardı. Vasiyeti topluluğunun kendinden sonra yoluna devam etmesiydi.

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