Küresel finans liderlerini korona endişesi sardı

05 Mayıs 2020 Salı, 14:38

PwC, CFO Pulse araştırmasını COVID-19'un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemeye yardımcı olmak üzere küresel finans liderlerinin görüşlerini alarak yürütüyor. İki haftada bir yeni girdilerle güncellenen bu çalışma, dünya çapındaki bu krizin toplumları ve iş dünyasını nasıl etkilediğine dair sağlam bir bakış açısı sunma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Global için 3.sü gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye'nin ilk defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, diğer küresel finans liderleriyle birlikte COVID-19 krizini birçok açıdan ele aldı.

Küresel CFO'ların mesajı net: Çoğu şirket yeni koronavirüs salgınının kısa vadeli, tepkisel ilk aşamasını geçmiş durumda. Krizin bu ilk aşamasında, şirketler sağlıklı ve iyi olma gibi acil konuları hedeflemek üzere krizle mücadele planlarını harekete geçirdi. Bugün, çalışanlarının güvenliğini ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamak için gerekeni yapmaları hâlâ gerekse de bir yandan istikrarı nasıl sağlayacaklarını da düşünüyorlar: Şirketlerini “Yeni denge” ortamında faaliyet göstermeye hazırlayacak taktikleri belirlemeleri gerekiyor.

Araştırmaya katılan küresel CFO’lardan koronavirüsün şirketlere olası etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı (yüzde 70). Ancak bazı ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler yüzde 50'nin altında.

Türkiye'deki CFO'lar ise, COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar (yüzde 71). Küresel ve Türkiye CFO’larının çoğu hala giderlerin kısılması önlemlerini göz önünde bulundursa da aynı zamanda kriz sonrası dünyada şirketlerinin başarıya ulaşması, daha güçlü hale gelmesi ve gelecek krizlere daha hazırlıklı olması için çalışma alanları, tedarik zincirleri ve yatırımlar konusundaki aksiyonları planlıyor.

GİDERLER KISITLANACAK

Türkiye dahil küresel CFO’ların çoğunluğu (şüzde 70) COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO’larının büyük çoğunluğu (yüzde 83), gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.

Küresel finans liderlerinin endişelerinin başında; küresel ekonomik durgunluk olasılığı (yüzde 69) ve finansal etki (yüzde 67) geliyor. Türkiye CFO'larının çoğunluğu ise krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini ilk sıraya koyuyor (yüzde 80).

Giderlerin kısılması önlemlerini planladıklarını söyleyen CFO'lar için (yüzde 82) CapEx yatırımları ertelenmesi veya iptal edilmesi en muhtemel olanlar (yüzde 89). Ancak, küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu dijital dönüşüm ve Ar-Ge ile ilgili yatırımları ertelemeyi veya iptal etmeyi planlamıyor.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (yüzde 49), kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin "olağan" durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO'larının yüzde 51'i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının "olağan" haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Süre 6 aya çıktığında ise bu yönde görüş verenlerin oranı yüzde 80'e ulaşıyor.

Kuruluşlar, çalışanların güvenli bir şekilde işlerine dönmelerine izin verecek önlemleri göz önünde bulundursa da CFO'ların yüzde 20'si kritik konularda gerekli çalışana sahip olmamaktan endişe duyuyor. Türkiye için bu oran yüzde 34'e kadar çıkıyor ki bu da pek çok şirketin çalışanlarının yetenek ve becerilerini yeni normal için geliştirmeyi düşündüklerine işaret ediyor olabilir.

YENİ PRENSİPLER VE TEDBİRLER

CFO'ların değerlendirdiği ilk iki önlem, iş yeri güvenlik önlemlerini ve gerekliliklerini değiştirmek ve fiziksel mesafenin korunmasını desteklemek için çalışma alanlarını yeniden düzenlemek, Türkiye CFO’larının yarısından fazlası da bu önlemleri almayı düşünüyor.

TEDARİKÇİLERİNİZİ TANIYIN, RİSKİ HESAPLAYIN

Kriz sırasında bir kurumu istikrarlı hale getirmenin kilit noktalarından biri fonksiyonel bir tedarik zincirini oluşturmak. CFO'lar tedarik zinciri sorununa odaklandığında, Türkiye CFO’ları alternatif kaynak arayışına öncelik vereceğini söylüyor (yüzde 69).

Türkiye CFO'ları için, tedarikçilerinin finansal ve operasyonel sağlamlığını anlamak ikinci öncelikli konu (yüzde 60). Bu, tedarikçi ilişkileri yönetiminin COVID-19'dan önce olduğu gibi sadece stratejik tedarikçiler segmenti için değil, daha geniş kapsam için de önemli olacağı anlamına geliyor.

TOPARLANMA 1 YILDAN FAZLA SÜRMEZ

Türkiye CFO'ların yarısı (yüzde 51) kriz bugün sona erse, şirketlerinin üç ay içinde olağan haline dönebileceğini ifade ederken, küresel CFO’lardan farklı olarak, toparlanmanın 1 yıldan daha fazla sürmeyeceğine düşünüyorlar.

DURGUNLUKTAN KAYGILANIYORLAR

Küresel finans liderlerinin endişelerinin başında; küresel ekonomik durgunluk olasılığı (yüzde 69) ve finansal etki (yüzde 67) geliyor. Türkiye CFO'larının çoğunluğu ise krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini ilk sıraya koyuyor (yüzde 80).

YATIRIM PLANLARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

CFO'lar dijital dönüşümden ziyade esas olarak CapEX ve operasyonlarla ilgili yatırımları beklemeye almayı düşünüyor. CapEx, Türkiye CFO'ları tarafından ertelenmesi veya iptal edilmesi en muhtemel yatırım (yüzde 89) olmakla birlikte, geleceği şekillendirecek dijital dönüşümün ertelenme olasılığı daha az (yüzde 22). Türkiye CFO'larının işgücüne yapılan yatırımları erteleme olasılığı ise genele göre daha düşük (yüzde 37).



