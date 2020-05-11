Kurt Cobain’in gitarı açık artırmayla satılacak

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 21:34

Kurt Cobain’in akustik gitarı 19 ve 20 Haziran’da Julien’s Auctions’ın web sitesinde yapılacak açık artırmayla satılacak. Gitar müzayede öncesi 15 Mayıs’tan 31 Mayıs’a dek Londra’daki hard Rock Cafe’de ve 15 Haziran’dan itibaren de Julien’s Auctions’ın Beverly Hills’tesi mekanında sergilenecek.

1959 yapımı bir Martin D-18E olan akustik gitarın 1 milyon dolar tahmini fiyatla açık artırmaya çıkması bekleniyor. Gitarın orijinal kutusunda Poison Idea grubunun 1990 tarihli “Feel the Darkness” albümünün el ilanı da var. Kutuda ayrıca yarısı kullanılmış bir paket gitar teli, üç pena ve küçük bir süet kese bulunuyor.



Müzayedeevinin CEO’su Darren Julien “Bu önemli gitar rock’ın en ilham verici müzisyen ve ikonlarından biri tarafından tüm zamanların en unutulmaz konser performanslarından birinde çalındığı için rock’n’roll tarihindeki haklı yerini almıştır” dedi.





