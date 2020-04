Kuşadası Belediyesi salgına karşı yeni önlemler aldı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 10:19

Aydın’ın İncirliova’ya bağlı Acarlar Mahallesi’nde 5 kişide koronavirüs tespit edilmesi ve 22 evin de karantinaya alınması sonrası Kuşadası’nda konuyla ilgili tedbir amaçlı önlemler alındı. Nüfusunun neredeyse tamamı hal esnafı ve pazarcı olan Acarlar Mahallesi’nde 22 evin karantinaya alınmasından sonra tedbir amaçlı olarak geçici süre ile Kuşadası’na karantina bölgesinden pazar esnafı girişleri yasaklandı. Yasaklamanın bugünden itibaren Kuşadası ilçe sınırları içinde açılan tüm açık halk pazarlarında geçerli olacağı belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yasaklamanın COVİD 19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici süre ile alınan bir tedbir kararı olduğunun altını çizerek, “İncirliova ilçemizin Acarlar mahallesinde ortaya çıkan vakalar ve 22 hanenin de karantinaya alınması sebebi ile ilçemiz de tedbir amaçlı olarak bu kararı aldık. Toplum sağlığını korumamız şu anda en önemli görevlerimizden biridir. Süreç normalleştiğinde karantina bölgesinde ki pazarcı esnafımıza da kapımız açık olacaktır. Acarlı pazarcı esnafımızın da her zaman yanında olacağız. Acarlar’da uygulanan karantina süresinin bir an önce bitmesini ve vaka tespit edilen vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ümit ediyoruz “ dedi.