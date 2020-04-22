Kuşadası'ndaki STK'ler salgına karşı tek ses oldu

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:48

Ege Bölgesi’nin gözde turizm ilçesi Kuşadası’nda, sivil toplum kuruluşları Covid-19 ile mücadele kapsamında kenetlendi. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten’den sonra Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayıp ilçede salgın hastalıkla mücadelede yoğun emek harcayan kurum ve kişilere teşekkür etti.

KORONAVİRÜS’E KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ KAZANACAK

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan mesajda, “Tüm dünyada insan hayatını tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile ekonomisi turizme dayalı kentimiz sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. Büyük umutlar ile girdiğimiz 2020 yılında, ne yazık ki ekonomik açıdan belirsiz bir dönem yaşıyoruz. Bu zorlu süreçte başta Kaymakamımız olmak üzere tüm kamu personeline, özveriyle çalışan tüm sağlık personeline, böylesine zor bir dönemde olunmasına rağmen alt ve üst yapısı ile son yılların en büyük değişimini yaşayan ilçemizde hizmetlerini aksatmadan sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve tüm belediye personeline, şehrimize verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın özlem Çerçioğlu ve tüm Büyükşehir belediye çalışanlarına teker teker teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ise bu zor süreci el birliği ile atlatabileceklerinin altını çizerek, “Koronavirüs salgını sebebi ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu zor süreçte Kuşadası önemli bir sınavdan geçmektedir. Bu sıkıntılı süreçlerde dayanışma ve güç birliği zorlukların atlatılmasında ve yaraların sarılmasında en önemli silahtır. Salgın hastalığın gerek ekonomik gerek sosyal açıdan olumsuz yansımalarının kentimizde de görülmeye başlandığı bir aylık süreçte, Kuşadası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan, hizmetlerin kesintisiz olarak devam etmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve kentimize verdiği büyük desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz" dedi.