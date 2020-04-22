Kuzey İrlanda Milli Takımı’nda sürpriz ayrılık
Kuzey İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü O'Neill görevini bıraktı.
Kuzey İrlanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michael O'Neill, görevinden ayrıldığını duyurdu.
O'Neill, Kuzey İrlanda Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Federasyonla yaptığımız görüşmeler sonucu görevimi bırakmam için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
2011 yılında Kuzey İrlanda'yı çalıştırmaya başlayan 50 yaşındaki teknik direktör, 2019'da İngiltere Championship ekibi Stoke City'nin de başına geçmişti.
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