‘Kuzuların Sessizliği’ dizi formatında devam edecek

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:04

Thomas Harris’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve 1991 yılında 5 majör dalda Oscar kazanan “Silence of the Lambs” (“Kuzuların Sessizliği”) sinema tarihinde En iyi Film Oscar’ını alan ilk ve tek korku filmi olmuştu. Gelecek sezon CBS ekranında izleyiciyle buluşacak olan “Clarice” adlı dizi filmin bıraktığı noktadan 6 ay sonrasında başlayacak ve FBI ajanı Clarice Starling’in Washington’daki maceralarını anlatacak.

Orijinal filmde Jodie Foster’ın oynadığı Clarice Sterling rolünü ise “Pretty Little Liars” ve “The Originals” gibi yapımlarla tanınan Rebecca Breeds üstlenecek. Dizide ayrıca Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler gibi oyuncular da yer alacak.



