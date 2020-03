Ladies Golf Turnuvası başlıyor

04 Mart 2020 Çarşamba, 16:35

Türkiye Golf Federasyonu’nun resmi turnuvası olan “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” , Gloria Hotels & Resorts kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat Özaltın adına, 8 Mart-13 Mart tarihleri arasında ikinci kez düzenleniyor.

Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü’nde düzenlenen “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm golf tutkunu kadınları ikinci kez bir araya getiriyor.

Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsveç'ten gelen sporcularla uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, bu yıl 5 ülkeden katılan 100 sporcunun kıyasıya mücadelesine tanıklık edecek. Turnuvaya katılacak isimler arasında, Solheim Cup Kaptanı ve eski British Open şampiyonu Catriona Matthew ve birçok başarılı kadın yer alıyor.

Turnuva, 13 Mart Cuma akşamı ödüllerin sunulacağı “Gala Yemeği” ile son bulacak.

TURNUVA PROGRAMI

08.03.2020 Pazar

İsteğe Bağlı Golf Günü - Açılış Töreni

09.03.2020 Pazartesi

Bireysel Turnuva Old Course

10.03.2020 Salı

Çiftler Turnuvası New Course

Ödül Töreni - Kokteyl Partisi

11.03.2020 Çarşamba

İsteğe Bağlı 9 Delik Gloria Verde Golf Sahası Takım Turnuvası ya da dinlenme günü

12.03.2020 Perşembe

Sebahat Özaltın Trophy 1. Tur New Course

13.03.2020 Cuma

Sebahat Özaltın Trophy 2. Tur Old Course

Ödül Töreni ve Gala Yemeği