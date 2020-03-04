Ladies Golf Turnuvası başlıyor
Türkiye Golf Federasyonu'nun resmi turnuvası olan "Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası" 8 Mart'ta başlıyor.
Türkiye Golf Federasyonu’nun resmi turnuvası olan “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” , Gloria Hotels & Resorts kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat Özaltın adına, 8 Mart-13 Mart tarihleri arasında ikinci kez düzenleniyor.
Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü’nde düzenlenen “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm golf tutkunu kadınları ikinci kez bir araya getiriyor.
Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsveç'ten gelen sporcularla uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, bu yıl 5 ülkeden katılan 100 sporcunun kıyasıya mücadelesine tanıklık edecek. Turnuvaya katılacak isimler arasında, Solheim Cup Kaptanı ve eski British Open şampiyonu Catriona Matthew ve birçok başarılı kadın yer alıyor.
Turnuva, 13 Mart Cuma akşamı ödüllerin sunulacağı “Gala Yemeği” ile son bulacak.
TURNUVA PROGRAMI
08.03.2020 Pazar
İsteğe Bağlı Golf Günü - Açılış Töreni
09.03.2020 Pazartesi
Bireysel Turnuva Old Course
10.03.2020 Salı
Çiftler Turnuvası New Course
Ödül Töreni - Kokteyl Partisi
11.03.2020 Çarşamba
İsteğe Bağlı 9 Delik Gloria Verde Golf Sahası Takım Turnuvası ya da dinlenme günü
12.03.2020 Perşembe
Sebahat Özaltın Trophy 1. Tur New Course
13.03.2020 Cuma
Sebahat Özaltın Trophy 2. Tur Old Course
Ödül Töreni ve Gala Yemeği
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