Ladies Golf'te şampiyonlar günü

15 Mart 2020 Pazar, 11:11

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” 13 Mart Cuma akşamı Gloria Hotels&Resorts’ta düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren kadın golfçülere kupalarını Sebahat Özaltın takdim etti.

Türkiye Golf Federasyonu’nun resmi turnuvası olan “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası”, 8-13 Mart tarihleri arasında, Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilen Gloria Golf Kulübü sahalarında kadın golfçüleri ikinci kez bir araya getirdi. Gecede, turnuvanın birincisi olan Beyhan Benardete kupasını Sebahat Özaltın’ın elinden aldı