Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş'tan Boris Jonhbon'a çağrı

19 Nisan 2020 Pazar, 10:02

Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, “Hükümet adına yapılan açıklamalarda gerek işletmelere gerekse çalışanlara her türlü desteğin verileceği açıklandı. Ancak henüz pratik bir adım atılmaması bu insanların sıkıntılarını çözmüyor. Hükümet derhal küçük işletme sahiplerine nakit maddi destekte bulunmalı. Aksi halde birçok işletme tekrar kapılarını açamayacak” dedi.

Dünyanın her yerinde hayatı felç eden ve her geçen gün başta Londra olmak üzere Britanya’nın her yerinde etkisini hissettiren Kovit-19 salgınında aralarında Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının da bulunduğu binlerce kişi hayatını kaybederken sokağa çıkma yasakları ile hayat durma noktasına geldi.

Özellikle sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken The Centre for Turkey Studies (CEFTUS / Türkiye Araştırmaları Merkezi) direktörü de olan Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, İngiliz hükümetine küçük esnafa destek çağrısında bulundu.

Londra Gündem'in haberine göre Britanya’da hayatı felce uğratan Kovit-19 salgını nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük zarar gördüğünü belirten İbrahim Doğuş, “Hükümet adına yapılan açıklamalarda gerek işletmelere gerekse çalışanlara her türlü desteğin verileceği açıklandı. Ancak henüz pratik bir adım atılmaması bu insanların sıkıntılarını çözmüyor. Hükümet derhal küçük işletme sahiplerine nakit maddi destekte bulunmalı. Aksi halde birçok işletme tekrar kapılarını açamayacak” dedi.

Doğuş, hükümetin ayrıca bankalara baskı yaparak küçük esnafa faizsiz borç verme sürecini de hızlandırması gerektiğini belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Britanya’da Coronavirüs salgınında toplumlararası dayanışma açısından da örnek çalışmalar ortaya çıktığını belirten Doğuş,

“Ülkenin her yanında NHS (Sağlık teşkilatı) çalışanlarına vatandaşlardan büyük bir destek var. İngiltere’de yaşayan Türk toplum da NHS çalışanları ile büyük bir dayanışma gösteriyor” diyerek İngiltere’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına eşekkür etti.

Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, bu doğrultuda Just Eat ve City Pantry şirketleri ile birlikte ülke genelinde onlarca hastanede binlerce sağlık emekçisine yemek tedarik ederek örnek bir davranışa imza attı.