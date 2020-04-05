Le Monde Diplomatique Türkiye'nin üçüncü sayısı Cumhuriyet'le birlikte....
Le Monde Diplomatique Türkiye'nin üçüncü sayısı 6 Nisan pazartesi günü Cumhuriyet okurlarıyla buluşuyor
Dünyanın iki referans gazetesi Cumhuriyet ve Le Monde Diplomatique’in işbirliği medyada büyük ses getirmişti.
Le Monde Diplomatique, her ay Türkiye’de Türkçe basılıyor ve Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz olarak okurlarla buluşuyor.
Dünyanın en saygın gazetelerinden biri olan Le Monde Diplomatique’de yer alan analiz ve makaleleri Cumhuriyet okurları artık Türkçe okuyacak, dünyada yaşanan gelişmelere detaylı ve farklı analizlerle ulaşma şansı yakalayacak.
Le Monde Diplomatique, her ayın ilk pazartesi günü Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz.
30 ülkede, 20 dilde yayın yapan uluslararası bir yayın organı olan Le Monde Diplomatique,Cumhuriyet işbirliği artık 31 ülkede 21 dilde okurlarlarla buluşuyor.
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