Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı: Virüs nedeniyle işsiz kaldım, çocuğumun durumu iyi değil.
Osmaniye'de, lenf kanseri kızı Elif Naz'ın (9) tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi Ahmet Yalman, kendisini doktor olarak tanıtan C.A. tarafından bin lira dolandırıldı.
3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı. Hemen polise başvurdu.
Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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