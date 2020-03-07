Leonardo da Vinci ölümünün 500'üncü yılında İzmir'de anılıyor
Rönesans döneminde yaşamış, insanlık tarihinin en önemli sanatçıları arasında gösterilen Leonardo da Vinci, ölümünün 500'üncü yıl dönümünde İzmir'de düzenlenecek sergiyle anılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Leonardo da Vinci'ye Saygı" adlı sergi, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) kapılarını açacak.
Ressam Onay Akbaş'ın düzenlediği ve İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, Leonardo da Vinci'den esinlenerek yapılan heykeller ve yağlı boya eserler yer alacak.
Sergi, 6 Nisan'a kadar açık kalacak.
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