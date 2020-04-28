Leos Carax’ın filmi ‘Annette’ sonbaharı bekliyor

28 Nisan 2020 Salı, 10:35

Leos Carax'ın 2012 tarihli “Holy Motors”dan sonra çektiği ilk film olan “Annette”in başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard yer alıyor. Rock opera türündeki filmin neredeyse tamamı şarkılar aracılığıyla anlatılıyor.

Carax’ın tamamı İngilizce olan ilk filmi “Annette” normal şartlar altında bu yılki Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacaktı. Ancak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden tüm etkinlikler iptal edilince umutlar başka bahara kaldı; muhtemelen de önümüzdeki sonbahara. Tabii sonbaharda festivaller düzenlenirse.

Los Angeles’da geçen ve 70’lerin ünlü rock gruplarından Sparks’ın orijinal müziklerinin yer aldığı “Annette” bir stan-up komedyeni ile (Adam Driver) bir opera yıldızının (Marion Cotillard) aşkını anlatıyor. Sparks grubunun üyesi Ron Mael kendisiyle yapılan bir röportajda “Filmin Venedik ya da Toronto’da gösterileceğini umuyorum. Tabii sonbaharda festivaller yapılırsa. Çok özel bir film. Normal müzikal filmlerden çok farklı, bizden de böylesi beklenir zaten. Çok önemli isimlerin filmle ilgilenmesi büyük bir heyecan bizim için.” dedi.





