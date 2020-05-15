Lig bitirildi, Brugge şampiyon

Belçika 1. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

AA
15 Mayıs 2020 Cuma, 21:14

Belçika da Hollanda ile aynı kararı aldı.

Belçika 1. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu. Maçlar koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu.


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