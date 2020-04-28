Lig bitti, 2 yıl küme düşme yok
Koronavirüsü salgını sonrası futbolun durduğu dünyada Hollanda’dan sonra bir radikal karar da Arjantin’den geldi.
Koronavirüsü salgını sonrası futbolun durduğu dünyada Hollanda’dan sonra bir radikal karar da Arjantin’den geldi.
AFA Başkanı Nelson Tapia yaptığı açıklamada Arjantin’de profesyonel liglerin tamamının iptal edildiğini belirtirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini duyurdu. Tapia açıklamasında 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını sözlerine ekledi.
Bu kararı ile maksimum seviyede güvenlik önlemi aldıklarını söyleyen Tapia Ocak ayında bile olsa yeniden futbol sezonunun açılması için beklemeleri gerekiyorsa sonuna kadar bekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Arjantin’de ilk 3 sıradaki takımlar ve puan durumları şöyle;
Boca Juniors – 48 puan
River Plate – 47 puan
Velez Sarsfield – 39 puan
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