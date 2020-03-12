Ligin düğümü çözülüyor mu? Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarını kim kazanır?

Süper Lig’de şampiyon kim olur? Ligin düğümü bu hafta çözülür mü? Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmalarını kim kazanır? Fenerbahçenin tek hedefi kupa mı? Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Tv için yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2020 Perşembe, 14:04


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