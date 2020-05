Ligler Haziran'da başlıyor, virüs çıkmazsa Temmuz'da bitecek

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran’da başlayacağını açıkladı. Özdemir, planlandığı şekilde ligler oynanırsa 26 Temmuz’da liglerin tamamlanacağını belirtti.

Dijital basın toplantısının ikinci bölümünde basın mensuplarının sorularına yanıt veren Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun raporu doğrultusunda ligleri başlatacaklarını söyleyerek, “Bizim elimizde 20 ayrı senaryo ve nasıl yapacağımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığına müracaat yaparak ligleri başlatmak istiyoruz. Ana hedefimiz sağlık. Sağlığımızı düşünerek yola devam edeceğiz. Ankaragücü’nde bir virüs vakası yaşandı, bütün yol haritamızı Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuzun kararıyla yolumuza devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak devam etmek istemiyoruz. Futbolunun nasıl oynanacağına dair bülten yayınlayarak kulüplerimize ileteceğiz. Kendi planlarımız var. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun vereceği kararlar içerisinde ligimizi oynayarak bitirmek istiyoruz. Sağlık açısından ödün vermeyi düşünmüyoruz. Ana yol, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ve bizim Sağlık Kurulumuzun çizeceği yol” dedi.



“ VİRÜSE YAKALANMADAN LİGİ BİTİRİRİZ"



Kurallara uyulduğunda herhangi bir sorun yaşanmadan ligin bitirileceğine inandığını söyleyen Özdemir, “İnanıyorum ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bize ulaştıracağı rapor neticesinde Futbola Dönüş Protokolü’nü yayınlarsak ve kulüpler de bu protokole göre hareket ederse hiçbir sporcumuz ve spor adamımız bu virüse yakalanmadan ligi bitiririz. Her şeye rağmen bir virüs yaşanırsa o gün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile değerlendirme yapılır” diye konuştu.

Kulüplerin gelirlerinde düşüş yaşanmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüs vakasından dolayı gelirler azalmakta. Yayıncı kuruluş, reklam gelirleri, sponsorların yaptığı destekler... Bunları düşündüğümüzde gelirlerde azalma olmakta. Lisans Kurulumuz çalışmalar yapacak. Yeni şartlarda çalışma limitlerini tespit edip açıklayacağız. Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık anlaşmamız var, 3’üncü yılı tamamlıyoruz. İki yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz bu 5 yılı tamamlamak. Görüşmeler yapıyoruz. Yayıncı kuruluş da bu dönem gelir kaybına uğramıştır. Kulüplerimiz gibi onların da gelirlerinde azalma olmuştur. Sezon sonuna kadar yayıncı kuruluşun 588 milyon TL ödemesi var. Bununla ilgili görüşüyoruz. Onlar da ligin başlamasını istiyor ve bu ödemeleri yapmayı planlıyor. Yolumuza yayıncı kuruluş ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Özdemir, “UEFA ve FIFA ile görüşüyoruz. Ödeyecekleri meblalar var. Kulüplerle bütün görüşmeler devam ediyor. Bu ödemelerin öne çekilmesini talep ediyoruz. Zor durumda olduklarını düşünerek onlar da ödemeleri öne çekmeye çalışıyor. Bize belli bir ödeme geldi ve bir gün daha beklemeden kulüplere gönderdik. Kulüplerimiz için bir ödeme geldiğinde bilgilendireceğiz. Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş, UEFA ile görüşüyor. İleri tarihli ödemeleri öne çekmelerini istiyoruz. Her gelen parayı kulüplere dağıtıyoruz” diye konuştu.

Ligde kalan maçların 26 Temmuz’a kadar bitirileceğini kaydeden Özdemir, “Kalan 8 haftanın 7’si hafta sonu, 1’i ise hafta içi oynanacak şekilde ligi bitireceklerini dile getiren Özdemir, “26 Temmuz’da ligi tamamlayacağız. 7 tane hafta sonu maçı oynayacağız. Bir hafta ise hafta içi oynanacak. Yeni sezon ise tahminen ağustos ayını tatil dönemi olacak. Yeni program çalışmalarını yapacağız. Avrupa Şampiyonası 2021’e ertelendi. 11 Haziran 2021’de şampiyona başlayacak. UEFA, 25 Mayıs 2021’de liglerin bitmesini istiyor” dedi.

Ligde bazı takımların maçlara çıkmak istemediğini de belirten Özdemir, “Kulüpler ile görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği ile devamlı görüşüyoruz. Her zaman onlarla bir orta yol bulduk. Tek şehirde futbol oynamak hiç gündemde olmadı. Bu tamamen bizim dışımızda ortaya atıldı. Herkes kendi ili ve stadyumunda oynayarak ligi tamamlayacak. Kimler istiyor, kimler istemiyor benim bilgim dahilinde değil. Bugün 18 takımdan 13-14 takım ligleri oynamak istiyor. TFF 1’inci Lig'de ise 18 takımdan 11’i ligi oynamak istiyor. 2 ve 3’üncü ligde ise 90 takımın yüzde 73’ü oynamak istemiyor. Bu rakamları bakanlığımızın koordine ettiği toplantıda ve kulüpler birliği toplantısında bize ifade edildi” dedi.

UEFA’nın ulusal lig planlamasına göre Avrupa kupasının planlamasını da yaptığını söyleyen Özdemir, “UEFA ile görüşme halindeyiz. Temmuz ayı sonuna kadar bitirilmesini istemekteler. Ulusal ligler bitirilirse, ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları oynanarak sezonun bitmesi planlanıyor. UEFA’nın 27 Mayıs tarihinde toplantısı var. Ulusal liglerin nasıl sonlanacağına dair bilgi istiyor” dedi.

Oynanacak maçların fiziksel koşullarına göre saatlerinin belli olacağını dile getiren Özdemir, “Türkiye’de fiziksel anlamda iyi statlar ve iller var. Bir taraftan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çalışmalarını sürdürürken, biz de şartları inceliyoruz. Fiziksel şartlar yeterli mi diye incelemeler yapacağız. Şartları göz önünde bulundurarak maçların başlama saatlerine göre planlama yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçları saat 23.00’te oynandı. Bu sıkıştırılmış bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Bu sıkıntılı durumu atlatmak istiyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde maçlar oynanacak. Görüşeceğiz ve yol haritasını belirleyeceğiz” diye konuştu.

Avrupa liglerinin da başlayacağı yönünde açıklamalar yapıldığını söyleyen Nihat Özdemir, “Beyaz Rusya’da maçlar devam ediyor. Hollanda ve Fransa oynanmayacağını ilan etti. Almanya’da Merkel’in ağzından oynanacak açıklaması geldi. Birçok Avrupa ülkesi futbola geri dönüş açıklaması yapıyor. İspanya, İtalya ve İngiltere'nin açıklaması önem kazanmaktadır. İtalya’nın spor bakanının 'Ligleri oynayarak bitirmek istiyoruz' açıklaması var. Nasıl sağlıkta Türkiye başarılısı olduysa, sporda da başarılı olacağını dünyaya göstermiş olacağız” dedi.

Ligde kalan maçları oynayarak ligi tamamlayacaklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu: “Kulüpler Birliği başkanımız ile görüşme halindeyiz. '18 takımın hepsi bunu oynamak istemiyor. 13-14 takım oynamak istiyor' dedi. Ligler oynanırsa yayıncı kuruluştan 588 milyon TL alacağımız söz konusu. Alınca takımlarımıza dağıtacağız. Futbol oynayarak yayıncı kuruluştan para tahsilatını yapacağımız için oynamak isteyen takımlar var. Geriye bakmak istemiyoruz, hedefimiz oynayarak tamamlamak. Ana hedef Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu’nun çizeceği yol haritası. Lig ağustosa da sarkabilir."

Türkiye Kupası için de ayrı bir çalışma yaptıklarını kaydeden TFF Başkanı, “Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçımız kaldı. İki yarı final, 1 final maçı kaldı. Görüşmeler devam ediyor. Kupa şu an 4 takımı ilgilendiriyor. Onlarla da görüşüyoruz ve karar alıp açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Lig maçlarının şifresiz yayını için kararı yayıncı kuruluşun vermesi gerektiğini söyleyen Özdemir, “Türkiye Kupası yayıncısı şifresiz yayın yapıyor. Lig yayını çok büyük meblağ ödüyor, reklam ve şifreli yayından kazanç elde ediyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladığında aidat ödeyenler için adil olmayan bir durum da var. Konu ancak yayıncı kuruluşun kararı. Kurallar dahilinde kafe ve restoranlar için maç izlenmesine karar verilecek” açıklamasını yaptı.



“FUTBOLCULARIMIZIN GÖREVİ, TAKIMLARIN VERDİĞİ GÖREVİ YAPMAK”



Futbolcuların görevlerini en iyi şekilde yapması gerektiğini dile getiren Özdemir, “Bu süreçte ne kendi iş hayatımı, ne de federasyondaki işimi ihmal ettim. Futbolcularımızın da tek görevi takımlarının verdiği görevi yaparak tam randımanla futbollarını oynamak. Sosyal hayatına, ev hayatına, antrenmanına dikkat etmesi lazım. Sahaya çıktığında elinden geleni göstermesi lazım ki kulübünden aldığı ücreti hak edebilsin” dedi.

Maçların hangi günler ve saatlerde oynanacağı ile ilgili çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Özdemir, “Sağlık Kurulumuzun aldığı kararları ya da Bilim Kurulu’nun kulunun aldığı kararları uygulayacağız. Uygulamazsak ligleri başlatamayız. Ne gerekiyorsa onlar yapılmalı. TFF'de maç planlama konusunda önemli bir ekip var. Çalışmalar devam ediyor. Oynanacak şehrin durumuna, güne, sıcaklık ve iklim şartlarını da düşünerek yayıncı kuruluşla da konuşarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Liglerin devam etmesi kararını yönetim kurulu olarak oy birliği ile aldıklarını dile getiren Özdemir, “Sağlık Bakanım Fahrettin Koca ile bir konuşma yaptık. Kendisi de kararın TFF tarafından verileceğini söyledi. Bugün TFF Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile liglerin 12-13-14 Haziran’da oynanması kararını aldık. Tabii 35 gün var. İnşallah Türkiye 35 gün sonra bugünlerden çok daha iyi noktada olacak. Liglere başladığımızda büyük bir problem olursa ara verilir verilmez bugünden konuşmak mümkün değil. O gün karar vereceğiz. TFF Yönetim Kurulu düşünür, taşınır ve danışır, kararlarını alır ve yoluna devam eder” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de futbolun oynanması kararını sadece federasyonun alacağını söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Futbolun başlama kararını TFF verir. Biz kulüplerimizi hangi şartlarda oynatacağız da Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’ndan alacağımız yol haritasına göre oynayacağız? Kulüplerimiz Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığının ve TFF Sağlık Kurulu’nun protokolüne uyarsa herhangi bir olay yaşanmadan ligi bitiririz. Duruma göre yeni kararlar alırsa o zaman düşünülür."

Takım içinde bir salgının yaşanması sonucu tüm takımın karantinaya alınması gerektiğini dile getiren Özdemir, “Futbol maçı oynanırken 11 oyuncu, 7 yedek oyuncu, malzemeciler, antrenörler hepsi sistemin parçası. Bizim protokolümüzde hepsi yer alacak. Bir olay tüm takımı etkileyecek. Tüm sistemi düşünerek yola devam edeceğiz. Biz görevimizi yapıyoruz. Sadece TFF olarak doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir şekilde ligleri bitirmek ana hedefimiz. Üzüldüğümüz, kırıldığımız zamanlar oluyor ama hayatın bir parçası” ifadelerini kullandı.

Lig maçlarında basının da yer alacağını söyleyen Özdemir, “Basın mutlaka maçlarda yerini alacak. Sayılara kısıtlama getireceğiz, oturma düzeni yapacağız. Basın olmadan futbol maçının olması söz konusu değil” diye konuştu.

İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olup olmayacağının daha sonra belli olacağını belirten Özdemir, “Şampiyonlar Ligi finali ağustos sonunda oynanacak. Şimdiden bunu konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Seyahat etme imkanı olursa, maçın da seyircili olacağını düşünüyorum. Liglerimiz de önümüzdeki sezon da seyircili olarak başlar, UEFA’da bunu görerek karar verecektir” diyerek sözlerini noktaladı.