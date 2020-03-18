Liglerin ertelenmesinde top Erdoğan'da

18 Mart 2020 Çarşamba, 14:06

Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepe'deki yerleşkesinde toplanacak olan Bilim Kurulu'nun gündem maddeleri arasında futbol ve basketbol müsabakalarının ertelenmesi konusu da var.

12 Mart'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Recep Öztürk'ün önerisi ile "seyircisiz oynama" kararı alınmı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu karara uymuştu.

Ancak geçen hafta oynanan maçlarda yaşanan sıkıntılar, özellikle yabancı sporcuların bir bölümünün ülke dışına gidip gelmesi, futbolcu yakınlarının takımların bulunduğu kente gelmeleri gibi sıkıntılar futboldaki koronavirüs riskini artırmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Futbol insan sağlığından önemli değildir" mesajı sonrası, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular "oynamayalım" diye görüş belirtmişti.

Futbola yakınlığı ile de bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Erteleme" tarafından görüş belirtmesi bekleniyor. Bu arada dünyada maçları ertelemeyen tek ülke Türkiye.